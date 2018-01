La expresidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert ha vuelto a hacer gala de su odio hacia Ciudadanos y más concretamente hacia su líder en Cataluña, Inés Arrimadas. Si el pasado mes de noviembre mostraba su xenofobia mandando a la dirigente naranja a Cádiz, ahora a vuelto a arremeter contra ella en Twitter.

“¡Por Dios! ¡Deja de decir tonterías! Fuiste reina por una noche, pero se acabó”, ha escrito De Gispert en un tuit. La expresidenta del Parlament hacía este comentario después de que Bernat Castro, exasesor de Gabriel Rufián en Twitter, publicase un comentario en el que arremetía también contra la líder de Ciudadanos en Cataluña.

“Arrimadas dice que hoy el independentismo no es mayoría en escaños, está hablando que no es mayoría porque hay escaños en la cárcel, que no se os olvide ese detallito que se le pasa por alto”, destacaba Castro en su mensaje.

Por Dios! Deja de decir tonterias! Fuiste reina por una noche, pero se acabó. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) January 17, 2018

Lo cierto es que los independentistas no contaban este miércoles con la mayoría parlamentaria, al tener a tres diputados en prisión preventiva y a otros tres huidos de la justicia española en Bruselas. Los encarcelados (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez) habían delegado su voto en Marta Rovira y Jordi Turrull, algo que han rechazado hacer los fugados en Bélgica.

YA LE MANDÓ A CÁDIZ

Antes de las elecciones del 21 de diciembre, De Gispert atacaba a Arrimadas por su lugar de nacimiento. “¿Entonces, por que no vuelves a Cádiz?”, respondió Gispert en Twitter a unas palabras de la política en las que señalaba que “Cataluña no se pude permitir cuatro años más de procés”.

Doncs, perquè no tornes a Cádiz? — Núria de Gispert. (@nuriadgc) November 16, 2017

Días después, la expresidenta del Parlament revelaba en Twitter el colegio al que va la hija del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para criticar su política “en contra de la escuela catalana”.