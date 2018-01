En su cuenta de Twitter, Puigdemont tardaba sólo unos minutos en comentar la noticia del día. El Supremo decidía por unanimidad mantener a Junqueras en prisión ante el riesgo de que pudiera volver a delinquir. Es la segunda vez que la justicia le deniega la libertad y el expresidente catalán ha querido mostrar su desacuerdo. Lo ha hecho con una respuesta delirante en la que ya habla de secuestro, asegurando que Junqueras “es un rehén”.

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) January 5, 2018