Nicolás Sarkozy era puesto bajo custodia policial para declarar sobre la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007. Desde primera hora de este martes, el expresidente francés está en dependencias de la Policía Judicial de Nanterre. Citado por la investigación, su detención, -o más bien custodia- revolucionaba las redes.

Y es que tiene que declarar por la posible financiación ilegal por parte de Libia de la campaña presidencial de 2007, de la que salió victorioso.

La investigación arrancaba en 2013. Varios jueces del centro financiero de París se hacían cargo del caso. Entre ellos, uno de los que ya había inculpado a Sarkozy por los fondos para la campaña de 2012, que perdió.

Sarkozy podría estar retenido hasta 48 horas, según la Justicia francesa. Una vez pasado ese tiempo, podría ser acusado formalmente.

Fue en 2012 cuando la web de Mediapart publicaba un documento libio que citaba la financiación de Gadafi a la campaña de Sarkozy. Desde entonces, las investigaciones han reforzado las sospechas, según confirma el diario ‘Le Monde’.

La detención del exlíder francés ha revolucionado a las redes sociales. El nombre de Sarkozy se ha convertido en trending topic. Algunos comentan que el delito ha prescrito. Otros se sorprendían con la retención policial. Y la mayoría compartía la noticia, soprendido por ella. También había quien comparaba esta detención con lo que sucede en España.

Qué susto; lo veo en TT y me digo..Huy, se habrá muerto! Pero no, sólo lo normal en estos casos. Puff que susto, adeu, hasta lo de Ha prescrito y saldrá en libertad. "Nicolas Sarkozy"

Hin ditinidi i Nicolás Sarkozy!! 😱

No nos vaciléis de justicia franchutes, que nosotros no hemos detenido a M. Rajoy porque todavía no sabemos quién es… https://t.co/31fY3dyp8l

— MaryTere (@MaryTere_tm) March 20, 2018