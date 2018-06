Al igual que Urdangarín, su exsocio, Diego Torres, ya está también en la cárcel. En su caso, ha elegido la de Brians 2, cerca de Barcelona. Torres ingresaba después de haber pedido el indulto, con el que esperaba no tener que poner un pie en prisión.

Ha sido en la tarde de este lunes cuando Diego Torres ingresaba en el Centro Penitenciario Brians 2. Ubicado en la localidad de Sant Esteve de Sesrovires, a unos treinta kilómetros de Barcelona, el centro abría sus puertas al exsocio de Urdangarín en el último día de plazo.

Y es que este lunes vencía la fecha para que tanto el exduque de Palma como Torres ingresaran en la cárcel para cumplir sus condenas.

Nada más entrar en la cárcel, Diego Torres pasaba al módulo de ingresos de Brians 2. Será la junta de tratamiento la que decidirá en las próximas horas su destino definitivo dentro de la prisión. Todo ello en función de su perfil psicosocial y de sus circunstancias personales y de salud.

Indulto

Diego Torres entraba en la cárcel mientras el planteamiento de indulto al Gobierno se tramita para resolverse. Al no obtenerlo aún, solicitaba in extremis la suspensión de su condena por el caso Nóos.

Su abogado presentaba a la Audiencia Provincial de Palma este mismo lunes una solicitud para que Torres no entra en la cárcel. Sin embargo, no le ha servido de nada. Tendrá que cumplir los cinco años y ocho meses de cárcel impuesto por el Supremo. Salvo que el Gobierno decida darle el indulto. Algo que no parece probable.