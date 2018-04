Éstas han sido las principales reacciones políticas en Twitter en cada uno de los partidos a la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid por el escándalo de su máster fraudulento en la Universidad Rey Juan Carlos y por el vídeo de su robo en un supermercado.

PSOE

El PP ha convertido la Comunidad de Madrid en una cloaca. La situación es insostenible y no se resuelve con la dimisión de Cifuentes. Es necesario y urgente que Madrid recupere la dignidad de la mano de #AngelGabilondo #GabilondoPresidente

El PP ha sobrepasado todos los límites en política: corrupción, clientelismo, indignidad.. Es insostenible la situación. La ciudadanía no merece esto. El problema no solo es @ccifuentes, es el @PPopular como organización. No pueden seguir ni un minuto más en el gobierno madrileño

— Ignacio Urquizu (@iurquizu) April 25, 2018