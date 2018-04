La dimisión de Cristina Cifuentes está únicamente en manos de Mariano Rajoy. La presidenta madrileña no dejará su cargo a menos que el presidente del Gobierno se lo pida.

La dimisión de Cifuentes no será por iniciativa propia. Pese a estar acorralada por el escándalo de su máster, no está dispuesta a hacerlo voluntariamente. Convencida de que no cometió ninguna ilegalidad, según han declarado fuentes cercanas a la presidenta madrileña, sólo dejará su cargo si así se lo pide Mariano Rajoy.

Pese a que Albert Rivera aumentaba la presión al dar un ultimátum al PP, e incluso aseguraba que los populares buscaban ya sustituto, de momento no hay un paso adelante. Ángel Garrido, portavoz y segundo del Gobierno madrileño; Pedro Rollán, consejero de Medio Ambiente; o Engracia Hidalgo, responsables de Economía, son los nombres que se han barajado ya.

Pese a todo, la decisión de Cifuentes es la de aguantar hasta que Rajoy lo ordene. Algo que podría provocar una moción de censura a la que Cs tendría que sumarse, según lo que han anunciado. Así, la formación naranja no tendrá más remedio que retratarse cuando se debata en el pleno de la Asamblea.