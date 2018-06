Isidro López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha insultado a Rafa Nadal después de que el tenista pidiera que, tras los últimos acontecimientos políticos ocurridos en España, se volvieran a celebrar elecciones generales.

“Nadal quiere elecciones. A mi sin embargo me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas“, escribió López en su cuenta de Twitter, descalificando así al tenista español por el simple hecho de dar su opinión política.

LAS PALABRAS DE NADAL

Nadal, que este miércoles disputará ante Diego Schwartzman el partido de cuartos de Roland Garros, el Grand Slam que ya ha ganado en diez ocasiones, comentó el pasado sábado, tras ganar a Richard Gasquet, que “a mí modo de entender, y no quiero ser imprudente, lo mejor sería votar”. Y añadió que “con todas las cosas que han ocurrido, que no son pocas en estos últimos dos años, los ciudadanos quieren votar otra vez”.

Además Nadal ya se preparó para recibir críticas. “Cualquier opinión se toma a mal para los dos lados, o para todos los lados, que hay muchos. Es difícil. No es una situación buena para nadie en general”, comentó el tenista, que añadió: “Nuestro voto queda de una manera en la que que no nos sentimos del todo cómodos con lo que está ocurriendo. Y no creo que sea solo un sentir personal, creo que es un sentir general”.