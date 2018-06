Las declaraciones realizadas este martes por el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, han sentado muy mal a algunos diputados del PP, que utilizaron las redes sociales para mostrar su descontento con las palabras del exdirigente.

A los miembros de la formación azul les ha molestado la inoportunidad de Aznar, que aprovechó el día de la dimisión de Mariano Rajoy para reivindicarse, atacar al expresidente y ofrecerse para “reconstruir el centro derecha”.

La diputada del PP por Salamanca y portavoz de justicia en el Congreso, María Jesús Moro Almaraz, recriminó a Aznar no tener vergüenza y rechazó categóricamente el ofrecimiento del expresidente. “¡¡¡Qué poca vergüenza!!! Conmigo que no cuente”, escribió.

Qué poca vergüenza !!! Conmigo que no cuente 🙈 Aznar se ofrece a "contribuir" a la "reconstrucción" del centroderecha en España https://t.co/dTIDXptw38 vía @elmundoes — mjesus moro almaraz (@MoroMjesus) June 5, 2018

Esta postura fue apoyada poco después por compañeros de formación como la diputada del Grupo Popular en el Congreso por Madrid y portavoz de Medio Ambiente, Teresa de Lara, quien, tras mencionar a la primera, escribió un mensaje claro: “Que tampoco cuente conmigo“.

También lanzó una indirecta a Aznar el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, que eindicó: “Se podrá discutir sobre todo lo demás, pero Rajoy ha sido el presidente del PP y del Gobierno con menos ego y más elegante, también en su despedida. Y sabrá también ser buen expresidente y no hacer daño gratuito”.

Y sabrá también ser buen expresidente y no hacer daño gratuito. — Borja Sémper (@bsemper) June 5, 2018

“HACE TIEMPO QUE NO LE ENTENDEMOS CUANDO HABLA”

Este miércoles ha sido el propio Rajoy el que ha respondido a Aznar en una entrevista en la Cadena COPE: “El centro derecha no hay que reconstruirlo. El partido de centro derecha es el PP, que tiene 137 escaños, más de 50 escaños más que el segundo, que no es de centro derecha”.

También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho que no comparte las palabra de Aznar. Y el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, ha ido más allá al asegurar: “Hace mucho tiempo que no le entendemos cuando habla. Ayer era el día de Rajoy y sigue siendo el día de Rajoy. Fue un día muy emotivo y no entendemos lo del ‘centro derecha’, sinceramente. No entendemos ese mensaje””.