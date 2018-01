El director general de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, compareció este lunes en la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados para explicar la actuación del Gobierno ante la nevada del 6 y 7 de enero, que dejó atrapados a miles de conductores en la autopista AP-6.

La gestión de Serrano fue muy cuestionada, ya que culpó a los conductores del caos. Además, tras las críticas por no estar en Madrid al frente del operativo, escribió un incendiario tuit: “Pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la AP-6 estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes, una maravillosa ciudad donde funciona las lineas telefónicas e Internet“.

CITA A CHURCHILL

Ahora, durante su comparecencia en el Congreso, el director de la DGT ha finalizado su comparecencia con una reflexión sobre cómo escribir en las redes sociales. Su propio manual incluye no estar indignado y no tomar dos copas de más. Incluso ha citado a Churchill. Éstas han sido sus palabras:

“Les voy a dar un consejo si ustedes me lo admiten. Jamás escriban en las redes sociales cuando estén indignados, cabreados o dolidos. Jamás. Siempre se dice que hay dos cosas que uno no puede hacer cuando tiene dos copas de más, que es inviable, que es conducir o escribir en redes sociales, o en lo que sea. Yo les voy a añadir otra más aparte de la anterior, no escriban nada indignados, cabreados o dolidos. Cuenten hasta 10.000 y cuando lleguen, vean cómo va la cosa.

Y termino con otra reflexión. Decía Churchill, que ahora está muy de moda con una película que está en los cines, que había comprobado que tragarse sus propias palabras había resultado ser un dieta muy saludable y yo comparto su opinión de la A a la Z. Prueben de vez en cuando, empezando por mí, a hacer un ejercicio de tragarse sus propias palabras, verás cómo les resultará, y me resultó a mí, una dieta muy saludable”.

Analizando las declaraciones de Gregorio Serrano durante largo rato da la sensación que piensa…

1- parecen gilipollas

2- son algo gilipollas

3- realmente son gilipollas, con homologación pic.twitter.com/pFjW6zfY3C — AsilVestraO#NoTTIP (@Asil_Vestra0) January 22, 2018

Al margen de estas palabras, Serrano ha culpado del colapso de la AP-6 a la “incorrecta y desacertada” actuación de la concesionaria, Iberpistas. Por ello, ha anunciado que el Ministerio de Fomento le multará y exigirá más inversiones.