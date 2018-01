“Hoy doy un paso al lado otra vez”, decía Artur Mas en un momento dado de su comparecencia ante los medios. Un discurso en el que anunciaba su dimisión y que duraba poco más de 13 minutos.

El expresidente catalán arrancaba asegurando que su decisión la tenía tomada “hace meses, antes del 1 de octubre, antes del verano”. Mas explicaba que no era algo precipitado, sino que “la llevo meditando largamente”. Y además, recordaba que de nuevo “doy otro paso a un lado”.

Tampoco se olvidaba de su proceso judicial. “Una de las razones es el calendario judicial que tengo que afrontar en los próximos meses. Fui procesado, condenado e inhabilitado por el 9-N. Y, como saben en mi caso, esta condena está pendiente de ratificación por el Supremo, y creo que este órgano va a confirmar la sentencia, por lo que voy a estar inhabilitado”, comentaba.

Artur Mas también anunciaba que había recibido ya notificación del Supremo. El tribunal le informa de que está siendo investigado en la causa del 1-O y que tendrá que ir a Madrid para declarar en los próximos días. Esta situación, decía, “a corto plazo me resta margen de maniobra, y creo que no tengo que limitar la expansión de este proyecto, del PDeCAT y de Junts per Catalunya, y en la presidencia del partido se necesita a alguien que sí tenga margen de maniobra”.

“En estos dos años no he insinuado una sola discrepancia”, decía respecto al proyecto de Carles Puigdemont. Y subrayaba que no se retira de la política sino que “la haré de otra manera”.