Dolors Montserrat no se considera feminista porque no le gustan las etiquetas. Las palabras de la ministra de Igualdad han soliviantado este miércoles a la comunidad tuitera, que está criticando duramente a la política del PP en la víspera de la huelga feminista del 8 de marzo.

La ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, Dolors Montserrat, está cosechando multitud de críticas este miércoles después de decir que no se considera feminista, ya que considera que eso es “una etiqueta” y no le gustan las etiquetas.

Preguntada en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ (Cadena SER) por si se considera feminista, Montserrat ha respondido que ella lucha “por la igualdad real y efectiva” entre mujeres y hombres “los 365 días al año”, pero que rechaza las etiquetas.

“Vengo de una tierra, Cataluña, en la que me han etiquetado toda la vida. A veces las etiquetas lo que hacen es crear un estereotipo. Por sentirme española y catalana, soy anticatalana, soy súbdita”, ha explicado la ministra, que tampoco se considera “antirracista” por ser también una etiqueta. “Las generalizaciones crean un estigma, pero no soy racista”, ha asegurado.

A un día de la #HuelgaFeminista la ministra @DolorsMM en Hoypor Hoy: "No me gustan las etiquetas. Y ser feminista es una etiqueta" #DolorsMontserratEnLaSER https://t.co/QVOnfHblwv pic.twitter.com/pe9jm2YBWm — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) March 7, 2018

📻 Defiendo la igualdad real y efectiva los 365 días del año. No soy partidaria de etiquetas y generalizaciones. Defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad.@HoyPorHoy — Dolors Montserrat (@DolorsMM) March 7, 2018

LLUVIA DE CRÍTICAS

Dirigentes políticos de otros partidos y diferentes tuiteros han afeado a la ministra estas palabras en las redes sociales, donde muchos le recuerdan que, según el Diccionario de la Real Academia Española feminismo se define como “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre” y “movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”.

El gobierno va muy por detrás de la sociedad española: ser feminista es querer y trabajar por la igualdad. Punto. ¿Quién rechaza esto qué etiqueta tiene @DolorsMM? #el8demarzoyoparo #DolorsMontserratEnLaSer pic.twitter.com/sR0p6NP7Ez — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 7, 2018

"No soy racista pero no me gustan las etiquetas". Sí, la Ministra de Igualdad acaba de decir esto en la radio. #DolorsMontserratEnLaSer — Sofía Castañón (@SofCastanon) March 7, 2018

Madre mía, le pregunta Soledad Gallego Díaz a Dolors Montserrat si rechazaría la etiqueta de antiracista y dice que sí, que también la rechazaría, que no le gustan las etiquetas de ningún tipo, ni la de feminista ni ninguna. No entienden nada de nada. #DolorsMontserratEnLaSER — Guillermo Holden (@GuilleHolden) March 7, 2018

El feminismo no es una etiqueta. Gracias a él y a las que lo defendieron tú has podido llegar a ministra. https://t.co/5aQdrcNdRm — kiirobi (@kiirobi) March 7, 2018

Va al Zara y las corta todas. https://t.co/kR8ms0Tk7v — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 7, 2018

No le gustan las etiquetas de hombre ni mujer, ni de homosexual o hetero. HALA Y VAYA USTED A LA MIERDA, SEÑORA MINISTRA. — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 7, 2018

A nuestra ministra de Igualdad no le gusta la etiqueta aplicada a las personas que defienden la igualdad. https://t.co/BQaWIRel0k — Mikel Iturriaga (@mikeliturriaga) March 7, 2018

La “igualdad real” como si hubiera una igualdad irreal aunq puede q para ella real sea la que nos conceden si somos buenas chicas y quimérica la que exigimos. Que inanidad intelectual para una ministra!!! https://t.co/QoSUNv5aSW — Elisa Beni (@elisabeni) March 7, 2018

Con su actitud ante la mayor movilización por la igualdad que se ha vivido nunca en España, @DolorsMM debería ir dimitiendo como Ministra de Igualdad! Es una falsaria #8MarzoHuelgaFeminista — Elisa Beni (@elisabeni) March 7, 2018

A la ministra de Igualdad no le gusta la etiqueta de feminista “porque soy catalana y allí me etiquetan de anticatalana”. Ahora vais y descifráis la respuesta. — Luz Sanchis (@LuzSanchis) March 7, 2018

Señora ministra @DolorsMM, ¿"Enamorada de mi tierra" no sería una etiqueta? Es que no me he enterado muy bien de lo suyo esta mañana en @HoyPorHoy… pic.twitter.com/t0jWzR2mz5 — Roberto Enríquez (@BobPopVeTV) March 7, 2018

La ministra de igualdad cree en la igualdad real y efectiva pero no es feminista. ¿Le da alergia la palabra feminismo o no tiene ni puta idea de lo que es? #DolorsMontserratEnLaSER — Anita Santos (@anita_santos2) March 7, 2018

Feminismo (RAE):

1. m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.

2. m. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo.

Si @DolorsMM no quiere esa etiqueta, no defiende ese principio ni ese movimiento #DolorsMontserratEnLaSER — José Fiscal (@Josefislop) March 7, 2018

feminismo. Del fr. féminisme, y este del lat. femĭna 'mujer' e -isme '-ismo'. 1. m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 2. m. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. vía. @RAEinforma https://t.co/86larCTw5h — Toño Fraguas (@antoniofraguas) March 7, 2018

Traducción:

– ¿Es usted feminista?

– No me gustan las etiquetas, por eso me declaro patriota, conservadora y españolista, que para nada son etiquetas. https://t.co/1Cbn9wTseL — Barbijaputa (@Barbijaputa) March 7, 2018

¿Ser feminista es una etiqueta? Un ejemplo perfecto del por qué no avanzamos. El feminismo es la reivindicación de nuestros derechos y la lucha por la igualdad.#DolorsMontserratenlaSER https://t.co/SgjF42r2mc — Danai Delipetrou (@DanaiDelipetrou) March 7, 2018