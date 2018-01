El Chicle se queda sin abogado tras sus mentiras

El Chicle se queda sin abogado. Ramón Sierra ha renunciado a seguir ejerciendo la defensa de José Enrique Abuín Gey, el autor confeso de la muerte de Diana Quer, por sus continuos cambios de versión.

El letrado ha asegurado que “para poder ejercer en un asunto penal, es necesario creer honestamente en lo que se está haciendo y hacerlo con pasión y con amor a la profesión y difícilmente en este instante, al menos yo, puedo hacerlo”.

Sierra se ha trasladado este viernes al centro penitenciario de A Lama, en Pontevedra, para comunicarle su decisión al que hasta hoy era su defendido, una renuncia que también ha dado a conocer en esta jornada al Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira que instruye la causa. El abogado ha explicado que le ha llevado ropa a José Enrique Abuin, quien todavía no se ha puesto en contacto con ningún miembro de su familia.

TRAS CONOCER LA AUTOPSIA

Sierra ha tomado la decisión de no seguir con la defensa de El Chicle una vez conocido el informe preliminar de la autopsia, que certifica que Diana Quer murió estrangulada. Este dato desmiente la versión del autor confeso, que aseguró que había atropellado con su coche a la joven. Lo que todavía no se ha podido determinar -se está a la espera de más pruebas- es si hubo o no agresión sexual.

En el presidio pontevedrés, al presunto asesino de Diana Quer, trasladado el miércoles desde Teixeiro hasta A Lama, se le ha aplicado la consideración de interno preventivo, que se mantendrá durante el tiempo necesario, y se han habilitado medidas especiales, ya que se encuentra sometido al protocolo antisuicidio y está vigilado las 24 horas del día en un celda con cristal. Sobre el Chicle pesa una imputación por la presunta comisión de los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal, y también contra la libertad sexual.