La vicepresidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, ha compartido este jueves unas supuestas declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en las que este hacía alusión al “harén particular” de ministras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Valenciano ha compartido en su cuenta de Twitter una imagen en la que podía leerse el siguiente mensaje: “Pedro Sánchez exhibe sin pudor su harén particular en el Consejo de Ministros, que ahora habrá que llamar Conseja de Ministras o Aquelarre de Sabihondas“.

Hemos escuchado la programación de la COPE y esas declaraciones no se han emitido. No hay fuentes en medios que las recojan.

Rafael Hernando no ha llamado al Gobierno de Pedro Sánchez "harén", "conseja de ministras" ni "aquelarre de sabiondas".

No.

Estas palabras han sido atribuidas a Hernando en declaraciones a la Cadena COPE, algo que ha sido rápidamente desmentido por la cuenta de los ‘populares’ en la Cámara Baja. “Debes pedir perdón y retirarlo”, han espetado a Valenciano.

Varios diputados del PP, como Isabel Cabezas o Teodoro García, han abroncado a la socialista el haber difundido ‘fake news’ siendo una “destacada dirigente”. “Se me hace que van a hacer de todo menos gobernar”, han lamentado.

Este personaje q está en el gobierno de @susanadiaz , a esta hora estará ya destituido no?O esto no se censura,crítica o se le pide dimisión ?Y lo de la eurodiputada @ElenaValenciano ,no tiene ninguna consecuencia tampoco ?.Ellos y ellas con el doble discurso#Bloqueo pic.twitter.com/aoWRy5pcB8

Después de ser advertida por varios usuarios de la red social, Valenciano ha reconocido que la imagen “es fake” y se ha disculpado. Eso sí, hasta el momento no ha borrado su tuit. “Mucha gente lo creyó. Si es falso, mejor”, se ha excusado la eurodiputada. “He pedido disculpas por haberlo creído. Hay que verificarlo todo. Twitter se ha llenado de noticias falsas”, ha añadido.

Si lo de Rafael HERNANDO es un fake, me alegraré mucho. #ojalá

Hace horas supimos que era un fake. He pedido disculpas por haberlo creído. Hay que verificarlo todo. Twitter se ha llenado de noticias falsas. #error

No es un bulo. Es un fake construido. Llevaba horas en la red. Y me he disculpado por habérmelo creído, a los 3 minutos. https://t.co/6v1LVlHbOr

— Elena Valenciano (@ElenaValenciano) June 7, 2018