Elio Cabanes se convertía este miércoles en el séptimo aspirante a la presidencia del PP. A escasas horas de que concluyera el plazo para presentar los 100 avales necesarios para ser proclamado candidato, este concejal de La Font de Figuera, pequeño municipio de Valencia, daba la sorpresa en la sede de Génova. Allí se presentaba con 140 avales.

“Ofrezco la renovación del partido, no sólo de cara sino de ideas porque el Partido Popular tiene que cambiar su funcionamiento”, explicaba. El concejal valenciano quiere invertir los congresos –que sean desde local, provincial a nacional– “para que las bases elijan lo que tienen arriba“.

La limitación de mandatos, tanto orgánicos como electos, también es una de sus prioridades. Y, por último, apoyo y formación a los ediles que trabajen en los Ayuntamientos. “No todos los concejales tienen ayuda jurídica”, ha lamentado.

“HACER COMO LOS SAMURAIS”

Pero si por algo es conocido Elio Cabanes es por haber sido tremendamente crítico con Mariano Rajoy. Así, después de que triunfara la moción de censura de Pedro Sánchez se descolgaba en su muro de Facebook con un post más que polémico.

“Don Mariano, le ha entregado usted España a la peor izquierda que ha existido en nuestro país, también le ha dado España a los separatistas ¿Qué piensa, que no lo van a saber hacer y a las próximas arrasamos?”, señalaba.

“Estos no son Zapatero, este solo era un tonto motivado. Estos de ahora tienen malas artes, dominarán todos los medios, nos venderán una realidad que no es cierta y una benevolencia de todos sus actos. La España de criterio seguirá distinguiendo la verdad del engaño, pero no somos bastantes. No los quitaremos hasta que España pase hambre de nuevo“, añadía.

Y concluía su comentario: “Don Mariano, siempre ha sido un estratega y ha ido ganando batallas y guerras, espero que tenga un plan como siempre ha tenido, porque si no es así, si ama este país y tiene vergüenza ya puede comprarse una cuerda y hacer lo de los samurais pero a la española”.