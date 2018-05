La portavoz de los ‘comuns’ en el Parlament, Elisenda Alamany, ha pedido disculpas después de que se haya difundido un comentario ofensivo contra los españoles que hizo en una red social en el año 2008: “Los españoles siguen follándonos por delante y por detrás. Sin permiso”.

Fue en Fotolog, coincidiendo con la Diada. La portavoz de Catalunya en Comú-Podem escribió: “No fueron 14 meses de asedio a Barcelona. Nuestro país no es el que queremos desde 1714. Y los españoles siguen follándonos por detrás y por delante. Sin permiso. Y nuestros políticos son unos aficionados. Y la gente que gobierna España es mediocre y vomitiva. Pero nosotros, nosotros tenemos que ser incansables”.

“ESTE LENGUAJE NO ME GUSTA Y NO ME SIENTO ORGULLOSA”

Alamany se ha disculpado a través de su muro de Facebook. “Hoy alguien ha querido recuperar algún mensaje mío en un Fotolog de cuando tenía 23 años. Se ha enlazado una red social que expone gente que quiero. Y me duele, principalmente, por eso. Porque ellos no tienen ninguna culpa de que yo haya decidido, 11 años después, dar el paso a la política institucional”, comienza diciendo.

“El lenguaje que utilizo cuando tenía 23 o 24 años y no me dedicaba a la política no me gusta y no me siento nada orgullosa. Es evidente que me refería al Gobierno español, en unos términos que son los de alguien joven que sale un 11 de septiembre y habla con el estómago. Lo siento“, añade.

Alamany recuerda que siempre ha defendido una “Cataluña diversa y mestiza donde la aportación de la gente nacida en otros lugares de España y del mundo -como mi madre- han ayudado a construir como el que más. Negar esta diversidad sería, en buena medida, negarme a mí“.

La polémica se ha producido justo días después de que trascendieran los tuits y artículos xenófobos que escribió en el pasado Quim Torra, nuevo presidente de la Generalitat.