La consejera de presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, dedicó este martes una dura réplica a un periodista que le formuló una pregunta “machista” durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

Xavier Rius, director de ‘e-noticies’, preguntó al consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, también presente en la rueda de prensa, sobre los logros en diplomacia exterior durante los años del proceso independentista. “Me parece que salvo Julian Assange y la actriz aquella de ‘Los vigilantes de la playa’, la de las tetas, nadie nos ha apoyado”, dijo el periodista en referencia a Pamela Anderson.

Antes de que respondiera Maragall, Artadi intervino para pedir “ahorrarse comentarios machistas” de cara a futuras preguntas. “Lo que no puede ser es que estemos por un lado saliendo a hacer declaraciones todo el día, no sólo por parte de las mujeres sino también los hombres, y que después en ruedas de prensa se utilicen expresiones machistas”, indicó.

LLUIS SALVADÓ SALE A ESCENA

El periodista contestó que “hubo un alto cargo de ERC que dijo cosas peores”, en referencia a las conversaciones telefónicas de Lluís Salvadó que salieron a la luz hace unos meses y en las que proponía nombras consejera “a la que tenga las tetas más gordas”.

La portavoz de la Generalitat no retrocedió y replicó que, si se utilizan estos argumentos, “entraremos en el porque tú lo has dicho yo también lo puedo decir”. “Me parece que la sociedad catalana no va hacia ahí”, concluyó.

Posteriormente, la cuenta de Twitter de JxCat recogió en un vídeo ese momento de la rueda de prensa y comentó: “Ni en las ruedas de prensa ni en ninguna parte. Cero tolerancia a las expresiones y comportamientos machistas o sexistas”.