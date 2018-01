Melisa Rodríguez se ha metido en un enorme jardín. La diputada de Ciudadanos en el Congreso dio una desconcertante respuesta al ser preguntada en una entrevista por el femeninismo. Y es que se puso a hablar, nada menos, que de los derechos de los perros.

Al ser preguntada si se consideraba feminista, Melisa Rodríguez comentó lo siguiente: “Yo busco la igualdad de las personas reales: mujeres, hombres y seres. Por ello presentamos el proyecto de ley para que los perros sean personas. No se puede tener un ser vivo como si de un bien material se tratase. Creo en las personas por igual, sin etiquetas”.

Melissa Rodríguez, persona real, Ciudadanos.

En el futuro, los perros serán personas. pic.twitter.com/JaEgYtEAA4 — María Noriega (@12345mnq) January 15, 2018

La propia política compartió esa entrevista, concedida al portal ‘Más mujer online’, en su cuenta de Twitter. Sin embargo, después, tras viralizarse sus declaraciones y recibir multitud de críticas, ha decidido retirarla.

También ha llamado la atención de las redes sociales su reacción al ser preguntada por si es animalista: “Digamos que soy sensible con la Naturaleza. Decir que soy animalista sería ponerme una etiqueta y no me gustan las etiquetas. Veo un perrito y me derrito. Soy una fiel defensora de los animales”.

“ERROR HUMANO”

Tras la polémica, Melisa Rodríuguez asegura que se trata de una confusión: “Por supuesto, se trata de dos asuntos completamente distintos y mi respuesta sobre nuestra ley para los animales no estaba relacionada con el feminismo, sino que en el transcurso de la conversación retomé el tema anterior del que habíamos hablado”.

“Lamento si me expliqué mal en la entrevista y me he visto obligada a quitarlo de las redes por la cantidad de insultos que estaba generando. Es cierto que cometí un error humano y no me expresé correctamente; pero eso no justifica la serie de ataques e insultos que se desataron en la Red”, ha señalado este martes la diputada en Cope Canarias.

“Soy una persona que me niego a que me etiqueten. Defiendo la igualdad entre personas independientemente de su género. Yo creo realmente que a las personas nos deben tener en cuenta por nuestras capacidades independientemente de si son hombres o mujeres”, ha añadido.

También desde el partido han matizado que las palabras de Melisa Rodríguez están descontextualizadas y que estaba haciendo referencia a una pregunta anterior.

📻@mrhciudadanos "En la entrevista con @MMujerOnline es cierto que cometí un error humano y no me expresé correctamente; pero eso no justifica la serie de ataques e insultos que se desataron en la red"@CopeCanarias — Cs Canarias (@CsCanarias) January 16, 2018

📻@mrhciudadanos "Soy una persona que me niego a que me etiqueten. Defiendo la igualdad entre personas independientemente de su género"@CopeCanarias — Cs Canarias (@CsCanarias) January 16, 2018

📻@mrhciudadanos "Yo creo realmente que a las personas nos deben tener en cuenta por nuestras capacidades independientemente de si son hombres o mujeres"@CopeCanarias — Cs Canarias (@CsCanarias) January 16, 2018