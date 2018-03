El portavoz de ERC, Sergi Sabriá, ha asegurado ahora que la formación acepta y da luz verde a Jordi Sánchez. El presidente de la ANC tendría así el apoyo de los republicanos para ser presentarse a la Presidencia de la Generalitat.

Unas declaraciones que llegan sólo un día después de que ERC destituyera antes de nombrarle a Sánchez, tras la propuesta de Puigdemont. Si este pasado viernes, la formación republicana aseguraba que su candidato seguía siendo Junqueras, ahora reculan en un nuevo vaivén y aceptan al propuesto por JxCat.

ERC apoyará así la candidatura de Sánchez como presidente de la Generalitat si obtiene el voto mayoritario del pleno del Parlamento catalán. En prisión preventiva desde el 16 de octubre, el líder de ANC espera la oficilización del encargo para solicitar a la Audiencia Nacional ser puesto en libertad. Así, podría acudir a la investidura y no tendría que dar paso a otro candidato.

“Hemos avanzado mucho las conversaciones en las últimas horas, los nombres no serán ningún problema”, ha dicho en una entrevista en RAC1 el portavoz de ERC. Pese a insistir en Junqueras, ahora la formación dice que el nombre del exvicepresidente “no está sobre la mesa”. “Muy pronto lo explicaremos a la ciudadanía, que hace días que nos lo pide”, ha avanzado.

“No nos podemos alargar más en el tiempo ni podemos desperdiciar la mayoría parlamentaria que ganamos el 21-D”, ha advertido además. También ha asegurado que su partido “no será nunca un freno para conseguir tener un gobierno pronto”. A pesar de ello, ha reconocido que “quedan flecos sobre el plan de gobierno y la hoja de ruta” pero ha sostenido que “el optimismo es grande”.

.@sergisabria al @vialliure: "@Esquerra_ERC no serà mai un fre per tenir un govern independentista. En serà la garantia. I el candidat no serà un escull. Veuríem bé el nom de Sánchez si aquest és el que genera acord i és el que té els 68 vots necessaris".

— Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) March 3, 2018