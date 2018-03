Jordi Sánchez no ha sido ni siquiera propuesto como presidente de la Generalitat y ERC ya le ha ‘destituido’. La formación no se fía de la renuncia de Puigdemont y sólo unas horas después de que éste haya propuesto al encarcelado presidente de la ANC, aseguran que es sólo “la propuesta de Junts per Catalunya”. Pero que no hay nada decidido.

“No tenemos el acuerdo cerrado”, ha dicho el portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabriá. Ha denunciado, además, que Puigdemont ha roto “la línea del Gobierno legítimo, porque a quien le correspondería sucederle es a Oriol Junqueras”.

Desde ERC apelan a que se tenga en cuenta que antes de la aplicación del 155, era Junqueras el vicepresidente de la Generalitat.

A pesar de ello, ERC sabe perfectamente que JxCat nunca va a aceptar que uno de sus diputados sea el nuevo presidente catalán. Sin embargo, han decidido poner el nombre de Junqueras sobre la mesa para presionar a la candidatura de Puigdemont en el tramo final de negociaciones.

Los republicanos quieren asegurarse que el presidente depuesto renuncia completamente a dirigir el Gobierno catalán desde Bruselas. Antes así de aceptar a Sánchez. Además, también pretenden dejar confirmado el nombre del siguiente candidato en la lista. Y es que son conscientes de que el Supremo no permitirá la investidura de Sánchez.

Los miembros de ERC esperan que uno de sus diputados sea el plan c de Puigdemont. Mientras tanto, JxCat se niega, teniendo a Jordi Turull como el siguiente.

Silencio

De momento, Junqueras se mantiene en silencio. Pese a que desde la cárcel ha podido enviar algunos mensajes, el exvicepresidente del Gobierno catalán no se ha pronunciado.

Su nombre ha estado siempre en la mesa de ERC, aunque no parece que tenga muchas opciones. Eso sí, si su formación quisiera, podría bloquear la formación de Gobierno y plantear nuevas elecciones.