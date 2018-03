El nombre de Ernest Maragall salta a la palestra en Cataluña. Y para nada menos que convertirse en presidente de la Generalitat. ERC ha decidido proponer al diputado, de 75 años, para lograr el consenso y desbloquear la formación de Gobierno, evitando ir así a elecciones de nuevo.

Según publica ‘El Confidencial’, Maragall lograría los votos de los republicanos y de JxCat así como de los comunes. Sería por tanto la llave que abriera la formación de Gobierno.

Aunque en Junts per Catalunya parecen tener dudas, la formación se ha quedado muy tocada tras la detención de Puigdemont. Maragall jugaría además con la ventaja de ser simplemente un presidente de transición, independiente y además votado por los comunes. Algo que desbloquearía la situación. La investidura se celebraría después de esta Semana Santa, aunque tienen tiempo hasta mayo.

La propuesta se está llevando de manera discreta pero este pasado miércoles Doménech ya perfiló al candidato perfecto. Y sin duda encaja con Ernest Maragall. El líder de los comunes aseguraba que querían un presidente independiente, que no se volviera a presentar y que asumiera el cargo sólo de manera temporal. ERC prevé que Maragall duraría sólo unos meses, hasta que Llarena dejase la causa del 1-O vista para juicio oral. Es decir, apenas medio año.

Doménech pone dos condiciones para dar su apoyo a Ernest Maragall. La primera, que se abandona la unilateralidad. Y la segunda, que se aplique un programa de políticas de cohesión social.

JxCat no está muy de acuerdo con ésta última, pero tiene claro que necesitan un presidente ya. Y Maragall es una de las mejores opciones, a su criterio. Además, tanto los comunes como ERC creen que es el candidato perfecto para levantar el 155 de Cataluña.

En Twitter, las opiniones son diversas. Y mientras algunos creen que se sumará a la lista de candidatos, otros parecen convencerse de su perfil para el cargo.

Ernest Maragall no tiene pinta de poseer el espíritu reconciliador que debe de abanderar el desbloqueo necesario para la salida lógica a esta situación. Mańana se irá la BWR…….y muchos nos alegramos de no tener que irnos…. porque no vivimos allí…..una pena.

"Ernest Maragall" No me gusta nada un gobierno compartido con el PDeCAT. Toda la vida se ha pasado el PDeCat (CIU) pactando con PP y PSOE, ahora resulta que para seguir tapando las mamandurrias necesitan el apoyo de los comunes. ¡No en mi nombre!!

He de reconocer que me gusta la idea de Ernest Maragall como President. Eso sí: creo que ha quedado claro que no tendrá el apoyo de la CUP si no es con un programa de gobierno republicano, pero sí que podría salir investido si votan a favor Els Comuns. https://t.co/m0vGoffUeu

— Joan Miquel Morales (@JoanmiMmc) March 29, 2018