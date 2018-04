Errejón no tiene intención de derrocar a Iglesias de la mano de Bescansa. Al menos, es lo que ha asegurado en un mensaje en Twitter como respuesta al plan de su compañera de Podemos.

Y es que Bescansa ha filtrado sin querer en su cuenta de Telegram un documento con un pacto para desplazar a Iglesias y hacerse con el control de Podemos. Un acuerdo dirigido a Errejón y que ha sido borrado casi inmediatamente.

El documento llevaba por título “Propuesta-borrador de acuerdos en la negociación conducente a la constitución de una candidatura de unidad en las primarias de Podemos en la CAM”. En él se detallan una serie de pasos para poder relevar a Iglesias de la secretaría general. Algo que implicaría también que Bescansa se aliara con Errejón y que fuera número dos en la lista por Madrid.

El borrador del acuerdo empieza con un diagnóstico de la situación de Podemos y de una crítica a las posiciones del partido. Bescansa insiste en la importancia de las elecciones de 2019 para el futuro de la formación.

El texto incluía “tres grandes acuerdos ideológicos” y, básicamente un trueque. Ella compromete su apoyo a Errejón en Madrid a cambio de que éste haga lo propio para derrocar a Iglesias como secretario general de Podemos. También hay un veto a Espinar en la lista por Madrid y el cargo de vicepresidenta de la Comunidad para la propia Bescansa.

Ante la filtración, Íñigo Errejón no ha tardado en responder en Twitter, con un largo mensaje. En él deja claro que integra a todo el mundo y que apoyará a Iglesias.

He recibido un encargo para ganar Madrid y hacer una lista con los mejores. He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020

— Íñigo Errejón (@ierrejon) April 18, 2018