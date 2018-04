El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha sido víctima de un escrache independentista este Sant Jordi durante un paseo por su ciudad: Badalona (Barcelona). Mientras el dirigente popular intentaba repartir rosas en la plaza del Ayuntamiento, un numeroso grupo de independentistas se han lanzado a increparle al grito de “¡fuera!, ¡fuera!” y “fascista”.

Además de los tradicionales lemas de las manifestaciones separatistas “‘in-inde-independència” o “libertad presos políticos”, han coreado otros como “¡llama a la Guardia Civil!” o “en Badalona es una vergüenza”, tal y como puede verse en los vídeos publicados por el propio Albiol en Facebook. Los independentistas que le han abucheado también han cantado ‘Els Segadors’ mientras el dirigente del PP no se movía del sitio.

GRITOS Y ABUCHEOS

Ante los gritos y los abucheos, Albiol se ha mostrado firme y ha replicado que iba a repartir las rosas y que tenía “todo el tiempo del mundo para hacerlo” porque representa a la inmensa mayoría de los vecinos de Badalona “que no son radicales”.

Varios Mossos d’Esquadra se encontraban en la céntrica plaza, aunque no ha sido necesaria su intervención

Llevo tres horas aquí y por mucho que me chillen o me insulten no me van a mover. Voy a celebrar Sant Jordi en #Badalona le pese a quien le pese pic.twitter.com/LkQm3XunPY — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 23, 2018

En las redes sociales ha publicado varios vídeos del tenso momento en los que denuncia estar rodeado de “un grupo de extremistas” que le dificultan el paso. “Yo he venido a repartir mis rosas, como cada año, y aquí estaré hasta que reparta las rosas, y serán las once o las doce de la noche, me da igual. Tengo toda la paciencia del mundo”, ha dicho el exalcalde de la localidad.

“Estos radicales no van a conseguir que yo me vaya de mi ciudad. Pueden silbar o lo que quieran, que yo no me voy a mover de aquí”, advierte Albiol.