Unos 200 viajeros españoles de Iberia permanecían atrapados en el aeropuerto de Funchal, en Madeira (Portugal) hasta este miércoles. Muchos de ellos han explotado de rabia en las redes ante la incompetencia de la compañía, que no ha sido capaz de dar soluciones hasta ahora.

Que una compañía cancele vuelos por la complicada meteorología entra dentro de lo habitual. Que 200 pasajeros no sepan cuándo van a poder volar, no tengan hotel pagado o no encuentren información alguna ya depende más de la incompetencia de la aerolínea.

Eso es lo que les ha pasado a un grupo de viajeros que llevaban, hasta este miércoles, atrapados en Madeira, a la espera de poder regresar a España. Tras denunciar la situación en las rede sociales, muchos han explotado por la poca rapidez y solvencia con la que Iberia ha intentado solucionar el asunto.

En Twitter, algunos viajeros han compartido vídeos de cómo los ocupantes de aviones de Iberia eran los únicos que no podían salir de vuelta mientras el resto de compañías llevaban a sus pasajeros a casa. Así se lo hacían llegar a los medios los españoles que esperaban en el aeropuerto de funchal.

Curioso que @AirEuropa si haya podido sacarnos de Madeira e @Iberia siga diciendo que no se puede volar por causas meteorológicas. — Mari Carmen Hernán (@MCarmenHernan) August 8, 2017

La mayoría de ellos se quejaba, principalmente, de que no tenían explicaciones, incluso después de haber facturado sus maletas. Atrapados desde el pasado sábado, denunciaban la situación en las redes. Como Mari Carmen Hernán, que colgaba un vídeo al respecto. Como ella, muchos son los que han tildado de incompetente a Iberia por no haber sido ni siquiera capaces de explicar lo que sucedía o salir a hablar con ellos.

La grandiosa @Iberia vuelve a dejar tirados en Madeira a cientos de españoles. Cancelan sin explicación los vuelos de las 18 y 20.40 pic.twitter.com/746mNPLZpa — Mari Carmen Hernán (@MCarmenHernan) August 8, 2017

La falta de información es, sin duda, la queja más repetida, así como el trato dado a los pasajeros por parte de la compañía, quien no ha dado demasiadas explicaciones. Sobre todo, tras conocerse que otras aerolíneas sí comenzaban ya a volar hacia España.

iberia lamentable el trato con los pasajeros del vuelo cancelado desde el sábado Madeira-Madrid!!! #seguimosatrapados #nooslaveislasmanos … — Marca Madrid ™ (@Marca_Madrid_) August 8, 2017

Una cola que llega del mostrador a la puerta del vuelo Madeira-madrid, @Iberia cuando queráis podéis decirnos algo. — Vorágine. (@Cachipuu) August 8, 2017

@laverdad_es Es vergonzoso como nos tiene @Iberia en Madeira con los vuelos cancelados y sin ninguna explicación y sin saber cuándo volamos. — Loles Cabrera (@Loles08) August 7, 2017

Los viajeros, que debían volar con la filial Air Nostrum, perteneciente a Iberia, lamentaban no haber tenido ni siquiera solución a permanecer más tiempo del estipulado en la isla portuguesa, teniendo que pagarse el alojamiento extra.

iberia lamentable el trato con los pasajeros del vuelo cancelado desde el sábado Madeira-Madrid!!! #seguimosatrapados #nooslaveislasmanos … — Marca Madrid ™ (@Marca_Madrid_) August 8, 2017

Indignante, espero que no haya personas de avanzada edad o con enfermedades crónicas y que no puedan pagarse el alojamiento 😡 — Miguel Ángel López (@SoyCibelino) August 7, 2017

Tras la denuncia y la explosión de críticas en las redes, Iberia y Air Nostrum han comenzado a revertir la situación, como han explicado a través de Twitter, donde han ido informando de los vuelos que han empezado a salir de regreso a Madrid.