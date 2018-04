El miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Alberto Spectorovsky, ha confirmado que ETA se disolverá el primer fin de semana de mayo, “si no hay un imprevisto de último momento”. “La declaración de que ETA ya no estará más va a ser muy clara. No va a quedarle duda a nadie“, ha asegurado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Spectorovsky ha afirmado que la disolución se escenificará en el País Vasco francés y se realizará con “cierta cobertura internacional”. A su juicio, “va a ser un día especial para todos” y lo que hay que tener en cuenta es que la banda “se termina”.

Tal y como anunciaba este miércoles la ETB, está previsto que ETA ponga punto y final a su existencia tras la celebración de un acto similar a la Conferencia de Aiete que se celebró en San Sebastián el 17 de octubre de 2011, tres días antes del anuncio del cese definitivo de su actividad.

De esta forma, la banda terrorista pondrá fin a su existencia después de la escenificación hace más de un año, el 8 de abril, de su desarme en un acto celebrado en Baiona y organizado por los denominados ‘artesanos de la paz’.

En la clandestinidad apenas continúan una decena de terroristas, según fuentes de la lucha antiterrorista. Esta legislatura, con Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, se inició con la detención el 5 de noviembre de 2016 en Francia de Mikel Irastorza, el considerado jefe de ETA, aunque sin el grado de experiencia ni ‘galones’ de otros ‘números uno’ etarras que cayeron en sucesivas operaciones policiales.

La última detención de estas características fue la de Mikel Barrios en Berlín. El considerado máximo responsable de las estructuras que aún le quedan a ETA fue arrestado junto a Iñigo Gulina Tirapu el 27 de octubre de 2017 en la capital alemana. Estos dos últimos y el propio Irastorza están considerados como ‘cachorros’ que, pese a su juventud, se hicieron cargo de la dirección de la banda, aunque su experiencia se reducía a su pasado vinculado a la ‘kale borroka’.