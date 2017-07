“Así quedarían todos estos españoles cuando Cataluña sea una nación independiente”, asegura en un mensaje en su perfil de Facebook este edil independentista. En la imagen que acompaña este comentario puede verse un grupo de judíos en un campo de exterminio nazi.

Este tweet lo ha colgado un concejal de PdeCAT en Ulla (Girona). Hay que odiar mucho para hacer esto… pic.twitter.com/6NP6Ug8oXe — Albert Castillón (@AlbertCastillon) July 26, 2017

Me informan que este anormal que quiere enviarnos a los españoles a auschwitz, es militante y ex concejal del @Pdemocratacat. Es cierto? pic.twitter.com/eFQD4GDBVl — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) July 27, 2017

Esta no es la única publicación de este tipo que ha hecho Ramón Budi en su cuenta de Facebook. En otra anterior, dice: “De verdad que me maravillan esos que te dicen ‘eres y seguirá siendo español, te jodes’, como admitiendo que ser español es una putada”. En otra, compara a los votantes del PP con nazis.

Budi fue candidato de CiU en las elecciones municipales de 2015 y el 13 de junio de ese año se convirtió en regidor del Ayuntamiento de Ullà. En abril de 2016 renunció a su acta de concejal.