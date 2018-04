La Fiscalía perseguirá penalmente a los CDR

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que ha impulsado “y lo seguirá haciendo” acciones contra las “intolerables actuaciones” de los Comités de Defensa de la República en Cataluña con el objetivo de “llevar ante la justicia a los autores y promotores de estos vandálicos actos”.

Según ha informado la Fiscalía de la Audiencia Nacional en un comunicado, cuenta con el apoyo de la Fiscalía General del Estado para impulsar “investigaciones penales de todo tipo” contra los responsables de los actos de desobediencia y protesta convocados por los CDR, como el corte de carreteras o el levantamiento de las barreras de peajes en Cataluña.

Para la Fiscalía, estos actos buscan “la subversión del orden constitucional” y “ponen en peligro no solo la paz pública, sino la misma esencia del sistema democrático que los Fiscales estamos obligados a defender”, explican en el comunicado.

Además, la Fiscalía señala que las actuaciones de los CDR ensalzan “con violencia a personas judicialmente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un Estado Social y Democrático de Derecho como es la rebelión“, en alusión a los dirigentes del ‘procés’ que se encuentran en prisión.

“Dichas conductas, que a la vista de los últimos acontecimientos pudieran constituir delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, no serán permitidos y la Fiscalía, como garante del orden constitucional, actuará con contundencia contra los mismos para llevar a sus autores ante la Justicia”, sentencia el comunicado.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han advertido de una supuesta campaña de desprestigio para poner a este colectivo “en el punto de mira de la persecución política y poder justificar también la persecución judicial”. En un comunicado, acusan a los partidos políticos y a medios de comunicación de “inventar una supuesta kale borroka que no existe ni existirá” en sus acciones.

“Les da miedo que practiquemos el pacifismo activo como método de transformación social. Les da miedo que tengamos la capacidad de parar el país“, han asegurado después de conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha impulsado acciones contra ellos.

“Han comenzado a difundir mentiras para atacarnos y criminalizarnos. Ellos tienen la fuerza de la ley, el poder de la prensa, la violencia de las porras y todos los recursos económicos. Y nosotros no tenemos nada más que un proyecto esperanzador: la construcción de un país mejor”, argumentan.

♦ COMUNICAT OFICIAL ♦

Davant dels intents de criminalització per part dels poders fàctics d'un estat feixista i repressor, els CDR seguim #MésViusQueMai No ens aturaran! ✊ No podràn amb nosaltres!!!🔥#CDRenXarxa #CDR #PrimaveraCatalana pic.twitter.com/SLRnU5UnnH

— CDR Sant Cugat #ElPoderDelPoble (@CDRepublica) April 2, 2018