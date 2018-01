El AVE entre Valencia y Castellón comenzará a operar para viajeros el próximo 23 de enero. Pero, antes, Fomento lo inaugurará de manera oficiosa con un nutrido grupo de autoridades. Entre ellas, Rita Barberá.

Y es que Fomento, por error, ha enviado su invitación a Rita Barberá, fallecida en noviembre de 2016. El nombre de la senadora y exalcaldesa de Valencia ‘resucitaba’ en la lista de invitados del gabinete de protocolo del ministerio que dirige Íñigo de la Serna, según publica ‘Levante-EMV’.

Un error que llama poderosamente la atención y que ha hecho alucinar a Twitter. Resulta curioso que en el que fuera su partido se hayan olvidado de que Barberá falleció en 2016 a causa de un problema hepático.

Entre las reacciones en Twitter, que han convertido a Rita en trending topic, las que añadían humor al asunto. También las que sólo recogían la noticia y quienes se soprendían. Y no faltaban los que aprovechan para rescatar tramas de corrupción o escándalos urbanísticos relacionados con Barberá.

Había quien incluso se preguntaban en qué año estamos. Y es que en la lista de trending topic, no sólo Rita Barberá sino también Aznar y Rubalcaba. Eso sí, por motivos muy diferentes. El primero, porque Rajoy podría echarle del PP. El segundo, por reunirse con el líder del PDeCAT.

He visto en la lista de TT's a Rubalcaba, Aznar y Rita Barberá y me he tenido que asegurar del año en que estoy.

— Drakul (@drakulVCF) January 18, 2018