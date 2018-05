Daesh vuelve a amenazar con atentar en el Mundial de Rusia de este verano. Y para ello el grupo terrorista ha utilizado la imagen de los dos futbolistas más importantes del mundo: el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

En un nuevo cartel lanzado a través de Telegram, Daesh -autodenominado Estado Islámico– advierte: “El suelo se llenará con tu sangre”. En la foto aparecen Messi y Cristiano tumbados sobre el césped, con dos terroristas poniéndoles un cuchillo en el cuello y a punto de ser decapitados. Además, se incluye el logo de Rusia 2018 destrozado.

En un segundo cartel se muestra a un militante del grupo terrorista portando lo que parece ser un artefacto explosivo en un estadio. Se acompaña del mensaje “FIFA World Cup Russia 2018: la victoria será nuestra”.

Daesh lleva meses amenazando la cita mundialista y no es la primera vez que utiliza la imagen de Messi y de Cristiano. Al argentino ya le caricaturizaron asesinado en el suelo junto a Neymar, que se encontraba a punto de ser decapitado. También difundieron una imagen en la que aparecía encarcelado con un chorro de sangre emanando de un ojo.

Igualmente, en otro cartel Cristiano aparecía arrodillado, con un ojo morado y delante de un terrorista con un cuchillo en la mano. El seleccionador francés, Didier Deschamps, y el futbolista del Real Madrid Marco Asensio han sido otros de los amenazados en los carteles del grupo terrorista.

Drawing from a pro-#ISIS group's propaganda threatening #WorldCup2018 #Russia, another media outfit used #RealMadrid star #Ronaldo on poster pic.twitter.com/Yf1rAh3UXh

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) October 30, 2017