El Gobierno mueve ficha para bloquear la investidura de Puigdemont

El Gobierno mueve ficha y ha puesto en marcha este jueves los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de al Generalitat de Cataluña firmada por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Tal y como ha anunciado en una rueda de prensa la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente, Mariano Rajoy, ha pedido esta mañana informe al Consejo de Estado, como es preceptivo, para poder presentar el recurso este mismo viernes si ese informe es a favor, ha informado la vicepresidenta del Gobierno.

“Si se admite, supondría paralizar los efectos de esa decisión porque el estado actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia en la Cámara. Carece del derecho de libertad deambulatoria, porque tan pronto como entre en territorio nacional debe ser puesto a disposición judicial”, ha explicado.

El Gobierno, por tanto, afirma que el expresident huido a Bruselas no puede ser investido porque no tiene libertad deambulatoria ya que hay una orden de detención si viene a España. “Lo que decimos es que Torrent no puede proponer Puigdemont de candidato, pero sí puede proponer otro candidato. Si él propone un candidato que pueda llevar a cabo la investidura, ningún problema… Eso es otra cosa”, ha insistido la vicepresidenta.

▶️ @Sorayapp: “@marianorajoy ha solicitado un informe al Consejo de Estado para impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión de Torrent de proponer a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat” pic.twitter.com/fcjjCZckRj — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) January 25, 2018

El Gobierno ha solicitado también informe sobre extremos que son actualmente objeto de discusión en el Parlament:

– Dictaminar si un candidato que no esté presente en la cámara puede ser investido.

– El voto delegado de diputados que se encuentren fuera del territorio nacional. — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) January 25, 2018

“TODOS DEBEMOS SER ADULTOS”

Soraya ha añadido que el presidente de la cámara catalana “debería haber tenido presente que Puigdemont no puede entrar en España sin ser detenido” y ha dicho que espera que Torrent acate la decisión del Constitucional, sea la que sea. “Todos debemos ser adultos, aunque algunos no parezca que lo son”, ha sentenciado.

Finalmente, ha indicado que también solicitan saber si procedería actuar en caso de que se permita el voto delegado al resto de los diputados que están huidos. “Todo esto lo hacemos para respetar los derechos de todos los diputados”, ha concluido.