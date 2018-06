El Ayuntamiento de Valladolid celebró este martes un pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad en el que se vivieron momentos de mucha tensión. El alcalde Óscar Puente y la edil de Ciudadanos Pilar Vicente se enzarzaron en una agria discusión que continuó en Twitter.

Puente, que es también el portavoz de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, decidió atacar a la edil de la formación naranja con referencias directas a su pasado laboral, argumentando que su única “experiencia en gestión” era haber trabajado en una tienda.

Pilar Vicente, que asegura que trabajó como responsable de expansión de una empresa del sector textil que abrió una tienda en Vallsur, entre otros lugares, interrumpió al alcalde socialista exigiendo una rectificación. La edil calificó a Puente de “machista” y “clasista” y abandonó el Pleno extraordinario.

Horas después, la política de Ciudadanos compartió un vídeo de 33 segundos con la intervención de Puente. “Orgullosa de haber trabajado en una tienda de ropa. Como miles de vallisoletanos que sacan adelante el comercio de la ciudad. Valladolid ya tuvo un alcalde machista [el popular Francisco Javier León de la Riva]. Ahora, uno clasista“, tuiteó la diputada provincial y portavoz en el Ayuntamiento de Valladolid.

Posteriormente, diferentes cargos de Ciudadanos compartieron el vídeo y promovieron el hashtag #ÓscarPuenteDimisión, que fue trending topic durante varias horas. Entre ellos, Albert Rivera o Inés Arrimadas. “Un comportamiento lamentable e impropio de un cargo público”, destacó el presidente de Ciudadanos. “¿Le exigirá Sánchez alguna responsabilidad?”, se preguntó la líder en Cataluña.

Amigos del ⁦ @PSOE ⁩: cuando el portavoz de vuestra Ejecutiva hace gala de semejante clasismo, es difícil compraros la moto de la sensibilidad social. Como alcalde también es una vergüenza, y no le llega a @pilar_vtomas ⁩ a la suela del zapato. #ÓscarPuenteDimisión pic.twitter.com/VFCPwKDqdg

Señor Puente, tiene algún problema con que las personas trabajen honradamente? O nada más lo tiene con mi compañera @pilar_vtomas ? Su intervención no tiene justificación ni calificación posible. Le habla así a todas las mujeres de su partido? #OscarPuenteDimisión pic.twitter.com/VPzvscz036

Una persona con ese pensamiento no puede ser el alcalde de una ciudad como Valladolid #OscarPuenteDimisión pic.twitter.com/PEsTUTfZ1D

Pilar, yo también me gané la vida trabajando en una tienda de ropa cuando hacía la carrera. Tienes todo mi apoyo y mi respeto, España se ha levantado sobre las espaldas de currantes como tú. Los machistas y los clasistas han aportado más bien poco. #OscarPuenteDimisión

Nuestra compañera @pilar_vtomas ha recibido ataques machistas y clasistas por parte del alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE). Todo mi apoyo, Pilar. Los vallisoletanos no merecen tener a un alcalde tan irrespetuoso y retrógrado como este. #ÓscarPuenteDimisión pic.twitter.com/2yiyfse5wH

El clasismo y el machismo de @oscar_puente_ , el portavoz del PSOE. Todo mi apoyo a @pilar_vtomas . Estas declaraciones demuestran tal bajeza moral que no tienen cabida en un servidor público. #OscarPuenteDimisión https://t.co/nkkxl3GxTQ

Tras todos los mensajes de apoyo de sus compañeros, Pilar Vicente publicó un mensaje de agradecimiento: “Gracias a todos los que desde toda España me habéis transmitido hoy vuestro apoyo. Ante el machismo y el clasismo, con más ganas que nunca de trabajar para darle a Valladolid una alternativa abierta, moderna y tolerante en 2019”.

Gracias a todos los que desde toda España me habéis transmitido hoy vuestro apoyo. Ante el machismo y el clasismo, con más ganas que nunca de trabajar para darle a Valladolid una alternativa abierta, moderna y tolerante en 2019 #OscarPuenteDimisión

Después de la polémica, Óscar Puente ha recalcado que no ha dicho que Pilar Vicente trabajara como “dependienta” en una tienda antes de llegar al Ayuntamiento, al tiempo que ha negado que, como apunta en su currículum, fuera “responsable de expansión” de una firma de moda.

El político socialista se ha apoyado en el vídeo que a su vez ha tuiteado Pilar Vicente para aseverar que la portavoz naranja se fue del pleno tras acusarle de “mentir”. “No porque diga que ha sido dependienta. Cosa que no he dicho”, ha matizado.

Posteriormente, en respuesta a Albert Rivera ha incidido en que Pilar Vicente le ha acusado de mentir por decir que trabajababa en una tienda, algo que considera “un trabajo muy digno” y además, ha advertido de que la portavoz “no es responsable de expansión” de una firma, que es lo que figura en las referencias biográficos de la web de la Diputación de Valladolid, ya que Vicente también es diputada provincial. Así, ha apostillado a Rivera que pida que no le pasen “información defectuosa”.

Las imágenes valen más que mil palabras. Se va porque dice que miento. No porque diga que ha sido dependienta. Cosa que no he dicho. Dice que miento. Ahora que aclare su CV porque la que miente es ella. https://t.co/MJQadPo7Aa

