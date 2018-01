'Hello Tabarnia!': el vídeo del mensaje de unión a ritmo de The Beatles

Tabarnia sigue en ascenso y dando juego. Esta vez, la iniciativa ha lanzado un nuevo vídeo en el que dice ‘sí’ al mundo y ‘hola’ a la UE. También lucha con los mismos argumentos que los independentistas y lanza un mensaje de unión a ritmo de ‘The Beatles’ en un genial material de casi dos minutos y medio.

Un vídeo que sirve como adelanto a la campaña que presentarán este martes los impulsores de Tabarnia. Unas acciones que sirvan para consolidar el proyecto.

En las imágenes, la desigual distribución electoral, ya que Tarragona y Barcelona están infrarrepresentadas en el Parlamento catalán o el déficit de Tabarnia respecto al Gerona y Lérida.

El vídeo arranca con los síes de los que abusa y tergiversa el independentismo: “Sí adiós a España. Sí adiós fascismo. Sí adiós Franco. Sí adiós todos los males”. Unos argumentos contra los que carga con un simple emoticono de WhatsApp.

Mostrando el territorio que ocuparía Tabarnia y el manido lema de “Catalonia is not Spain”, el vídeo reivindica que “Tabarnia is not Catalonia” a su vez. La explicación de la bandera de Tabarnia da paso los argumentos de la supuesta comunidad autónoma, que coinciden con los del independentismo.

Un guiño a Europa y los resultados electorales de las últimas llamadas a urnas dan paso a nuevos ‘síes’ y su contrarréplica ‘taberniense’. “Sí adiós Europa. También hola Erasmus. Sí adiós inversores. También hola empresarios. Sí adiós la Liga. También hola ¿Tabarnia FC? Sí adiós bilingüismo. También hello trilingüismo. Sí adiós euro. También hola Ibex. Sí comunicación populista”.

El vídeo continúa con la explicación de por qué Tabarnia tiene menos representación en el Parlamento catalán, pese a contar con más población. El nulo caso internacional que han hecho al proceso catalán también tiene cabida en forma de crítica en este ‘Hello Tabarnia!’.

“Adiós a los que nos separa. Hola lo que nos une”, sigue el vídeo, que recuerda además también que quieren decir “adiós al dramatismo”, “holla buen rollo”, “adiós victimismo”, “holla orgullo”, “adiós 1714”, “hola 2018”, entre otras.

‘Hello Tabarnia!’ termina con un “hola” al resto de comunidades autónomas y un contundente “esto no es serio”, en relación al independentismo. A los independentistas les reprochan también que hayan dividido a la población catalana, que su propaganda solo haya creado enemigos y anima a cambiar todo por las banderas catalanas y la unión con el resto de España.