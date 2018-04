Pablo Iglesias no quiere “ni media tontería” de Íñigo Errejón. El líder de Podemos ha cortado de raíz el órdago que ha lanzado el posible candidato por Madrid.

La guerra entre Iglesias y Errejón se reaviva. El segundo ha puesto condiciones a su intención de presentarse a las primarias de Podemos para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Y el líder de la formación ha cortado de raíz cualquier intento de órdago: “Ni media tontería”.

Errjón quiere presentarse con su propio equipo, pero Iglesias le ha dejado claro que no está dispuesto a consentir “ni media tontería”. Advertencia que le ha hecho hasta en tres ocasiones delante de los medios.

“Nosotros estamos en política para ganar al PP y para gobernar en la Comunidad de Madrid y los inscritos no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías”, ha dicho Iglesias.

.@Pablo_Iglesias_ sobre las condiciones de @ierrejon para su candidatura: "La gente no nos va a consentir ni media tontería con cuestiones internas" pic.twitter.com/sL3DlVEsv8 — Europa Press TV (@europapress_tv) April 12, 2018

Órdago de Errejón

Las declaraciones de Iglesias llegaban después de que Errejón lanzara su órdago. El posible candidato asegura que sólo contempla presentarse a primarias si lo hace con su equipo. Un grupo que está construyendo ahora y que estaría listo para la votación. No en dos tiempos, como pretende el líder autonómico del partido, Ramón Espinar.

“Nunca lo hemos separado. Yo he recibido un encargo, una responsabilidad, que es construir un proyecto, que es un proyecto entero. Asumo la responsabilidad y me pongo a trabajar. Estoy convencido de que va a haber acuerdo. No contemplo otra cosa”, aseguraba Errejón.