¿España debería conceder la independencia a Cataluña? Esa será la pregunta que tengan que responder los alumnos de más de 400 institutos de EEUU. Lo harán en los famosos concursos de debate, que se organizan a lo largo y ancho de todo el país.

Concretamente, el 64% de los alumnos que participarán en estos concursos ha elegido la independencia de Cataluña como tema. Era uno de los propuestos entre los temas de actualidad sobre Europa.

Es la asociación ‘National Speech and Debate’ la que organiza estos concursos. Y son ellos los que han compartido en Twitter que la independencia catalana será uno de los temas a tratar.

The 2018 January PF topic is, Resolved: Spain should grant Catalonia its independence. 407 schools and 1,502 students voted for the resolution. The winning resolution received 57% of the school vote and 64% of the student vote. pic.twitter.com/zhRgdBD4pX

