El separatismo catalán no perdona a Joan Manuel Serrat. Para ellos es ya un “traidor”, “botifler” o incluso “facha” después de que se haya manifestado contrario a la independencia de Cataluña y del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Tras sufrir en los últimos meses insultos en las redes sociales, ahora independentistas están haciendo un llamamiento al boicot para que no se vea el documental que se emite este martes en el programa ‘Sense Ficció’ de TV3, la televisión pública catalana, y que tiene al cantautor como protagonista.

Joan Manuel Serrat s’endinsa en els records de la seva infància i joventut al barri del Poble-sec en una conversa amb el cronista de Barcelona Lluís Permanyer.

Demà, 21.55h, "Serrat, el noi del Poble-Sec", a #SenseFicció @tv3cat pic.twitter.com/YbCgWEJHia — Sense ficció (@senseficcio) January 15, 2018

Tal y como informa enoticies, entre los independentistas está circulando un mensaje a través de WhatsApp con el siguiente texto: “Como ya saben, el martes a TV3, hacen un reportaje a Juan Manuel Serrat, personaje que, tras aprovechar el sentir catalán para hacerse famoso, ahora para mantener el nivel de ventas de discos, hace declaraciones contra la independencia. Qué le parece si en señal de protesta cambiamos de canal. Si estás de acuerdo hazlo correr”.

“EL CHICO DEL 155, PIJO-PROGRE, VENDIDO, TRAIDOR…”

Esta llamada a boicotear el programa de TV3 en el que interviene Serrat no sólo se está haciendo por WhatsApp, sino también a través Twitter, con mensaje en la misma línea. “Si queréis ver la vida del chico del Poblesec recientemente conocido como el chico del 155 y como nos da lecciones españolistas, ved esta noche la TV3. Conmigo que no cuenten”, dice un usuario.

“Serrat comenzó a cantar en castellano cuando perseguían el catalán y no lo contrataban, Lluís Llach fue siempre fiel al pueblo y la lengua catalana a pesar de todo”, dice otro. “Serrat es un traidor y no existe”; “Mañana dan por TV3 un reportaje del traidor Serrat, pues yo boicot, a los traidores ni agua ni olvido ni perdón”; “Adiós Serrat. Ya no queda nada del chico de Poblenou. Ahora sólo eres un pijo-progre vendido al establisment. Nada que ver en TV3“, son otros de los tuits contra el cantautor catalán.

Y hay más: “Mañana Sense ficció de TV3 ‘Serrat el chico del Poble Sec’ día perfecto para alquilar una buena peli!”; “Mañana TV3? No gracias. A #Serrat no lo quiero ni ver @senseficcio @ TV3CAT que se vaya el 155 al carajo”; “¿Qué pasa ahora a @ TV3CAT? La casta sociata de TV3 ahora nos ha de joder con el Serrat después de tratarnos de nazis?”; “¿De qué va TV3, meten un Sense Ficció, del equidistante unionista, de Serrat, puto asco. Tele apagada!!!!”.

Dimarts a @tv3cat, fan un reportatge a Juan Manuel Serrat, personatge que, després d'aprofitar el sentir català per fer-se famós, ara per mantenir el nivell de vendes de discos, fa declaracions contra la independència. Què us sembla si en senyal de protesta canviem de canal? pic.twitter.com/2GxnUZFwLR — PereRF \*// 🎗🎗🎗🎗 (@PereRF) January 15, 2018

Bona nit companys, que tingueu feliços somnis, per cert demà fant per TV3 un reportatge del traïdor Serrat dons jo boicot

Als traïdors ni aigua

NI OBLIT NI PERDÓ

VISCA CATALUNYA LLIURE — @tonigm50 (@tonigm1950) January 15, 2018

@tv3 Adivino que lo de posar al Serrat és un senyal perquè sapiguem que esteu segrestats amb el 155.

Però gràcies, ja ho sabiem, eh? feu moltes senyals tot el día des de fa temps.. — Gabriela Busoni 🎗 (@gabriela_busoni) January 15, 2018

Demà TV3? No gràcies. A #Serrat no el vull ni veure @senseficcio @tv3cat que se'n vagi el 155 a fer punyetes — Lluís Sintes 🎗 (@lluissintes) January 15, 2018

Demà al Sense Ficció de TV3 "Serrat el noi del Poble Sec" dia perfecte per llogar una bona peli! 💪 — Toni Vargas 🎗🎗🎗🎗 (@twioneng) January 15, 2018

No m'interessa el reportatge que farà TV3 de: "Serrat, el noi del Poble Sec"@tv3cat. Proposo fer: "Lluís Llach, el noi de Girona" @lluis_llach. Si igualment ens han de dir que adoctrinem, fem-ho bé, no!? — Ainet (@EresRibes) January 13, 2018