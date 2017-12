Òmnium Cultural puso en marcha la campaña “Esta Navidad, una silla vacía en cada mesa”, donde se pedía que se dejara un asiento libre en las celebraciones familiares en recuerda al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, el exconsejero Joaquim Forn, y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que pasarán todas las Navidades en la cárcel.

Avui els Jordis, l’Oriol i en Joaquim, homes de pau, no seran a casa. No els oblidem. Us proposem deixar una cadira buida amb un 🎗 a cada taula per tenir-los ben presents.#NadalGroc #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/nMuNOgXsBI

— Òmnium Cultural (@omnium) December 25, 2017