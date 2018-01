Las redes sociales están en pie de guerra contra Alcampo. El motivo es su campaña ‘La vida azul’, una iniciativa cuyo objetivo es “ayudarte a comer mejor, moverte más y cuidarte”. Para ello, ha seleccionado una serie de productos que la cadena de supermercados considera saludables y que, sin embargo, son ultraprocesados y no se identifican con lo que los nutricionistas consideran sano.

En total, hay 354 “productos azules”. Entre ellos, bebidas energéticas, chucherías, tabletas de chocolate, patatas fritas congeladas, pizzas congeladas, salchichas, lasañas, croquetas, empanadillas, Cola Cao, helados, yogures con chocolate, mantecados nevaditos…

Uno de los impulsores de esta protesta contra la cadena de supermercados es Carlos Ríos, nutricionista y responsable de RealFooding, que ha publicado distintos tuits con imágenes de los productos que forman parte de la selección, pero que no casan con una dieta saludable.

“Ponéis la etiqueta a productos que están cargados de azúcares, harinas refinadas, aceites vegetales refinados y/o aditivos, etc. Esto no ayuda a la salud ni al bienestar como vosotros anunciáis e intentáis dar a entender“, afirma. También denuncia que no incluya alimentos frescos (frutas, verduras, hortalizas…) en la selección.

Vamos a ver @alcampo ponéis en vuestra web y anuncios que "Comer bien se convierte en algo más sencillo con la selección de productos azules" ¿me podéis decir qué entendéis por "comer bien" en estos productos con vuestro sello? https://t.co/TEhnFGGIH1 pic.twitter.com/rLqJ9traJ6 — Carlos Ríos (@nutri_rivers) January 10, 2018

Hola 👋🏻 @alcampo os repito que vuestra selección “la vida azul” NO AYUDA A COMER BIEN, ayuda a comer más azúcares añadidos (ejemplo en la foto con ColaCao). Comer más azúcar está relacionado con mayor obesidad y diabetes tipo 2 (OMS) Fuente: https://t.co/UUVKc5GqsT pic.twitter.com/kcwCkOpgeR — Carlos Ríos (@nutri_rivers) January 20, 2018

Ponéis la etiqueta a productos que están cargados de azúcares, harinas refinadas, aceites vegetales refinados y/o aditivos, etc. Esto no ayuda a la salud ni al bienestar como vosotros anunciáis e intentáis dar a entender @alcampo #boicotalcampo pic.twitter.com/HF82tPqhS4 — Carlos Ríos (@nutri_rivers) January 23, 2018

Otra cosa que me parece denunciable es que NO incluyáis los alimentos frescos (frutas, verduras, hortalizas, etc.) en una selección que se supone que ayuda a “recuperar el control sobre tu salud”. En cambio, el azúcar sí. #BoicotAlcampo https://t.co/k3Kb4EBuLs pic.twitter.com/vJUnyae8yK — Carlos Ríos (@nutri_rivers) January 23, 2018

También Sinazucar.org, la página que se ha hecho famosa por explicar de forma gráfica la cantidad de azúcar que tienen diferentes productos de consumo habitual, se ha sumado a la campaña.

Solicitamos la retirada de la campaña "La vida azul" de @alcampo

Está cargada de productos insanos repletos de azúcar.

¿Compartes? RT para difundir. pic.twitter.com/BA9bqtoQKI — SinAzucar.org (@SinAzucarOrg) January 23, 2018

Por esta razón, muchos usuarios de Twitter están pidiendo el boicot a la compañía, hasta el punto de que #BoicotAlcampo ha llegado a ser tendencia en esta red social.

Hola @alcampo como no retiráis vuestra campaña “La vida azul” voy a proponer un #BoicotAlcampo diariamente entre todos mis seguidores y no vamos a parar hasta que dejéis de engañar a la población. Quiero una respuesta. pic.twitter.com/r5xCNya4n2 — Carlos Ríos (@nutri_rivers) January 23, 2018

#BoicotAlcampo Recordemos que las carnes procesadas aumentan el riesgo de cáncer de colon pero @alcampo las pone en la selección azul para ayudarte a “comer bien” “cuidarte” y comer más “equilibrado” pic.twitter.com/mQRRy8YD67 — Carlos Ríos (@nutri_rivers) January 23, 2018

#BoicotAlcampo ¿Yogur natural sin azúcar? No, mejor los que vienen con chocobolas. Tócate las bolas @alcampo pic.twitter.com/mLCo87Bg8f — Carlos Ríos (@nutri_rivers) January 23, 2018

#BoicotAlcampo Bebidas azucaradas aumentan el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 según la OMS pero @alcampo te dice que te ayudan a tomar el control de tu salud @sanidadgob pic.twitter.com/qMqkuewbyc — Carlos Ríos (@nutri_rivers) January 23, 2018

LA RESPUESTA DE ALCAMPO

Mientras, desde Alcampo ha respondido a la polémica través de su cuenta oficial de Twitter. Alegan que “la Selección Azul no hace referencia a los productos más saludables, sino a aquellos productos que, dentro de su propia categoría, respetan los compromisos de la empresa (no contener OGM, aceite de palma…), y han obtenido la mejor puntuación nutricional”.

“Dicha puntuación se obtiene a partir de un algoritmo que cuantifica la cantidad de grasa saturada, sal, azúcares y proteína del producto en su conjunto; siendo las 3 primeras valoradas como negativas, y la última como positiva”, explica.

“Por consiguiente, el producto ‘azul’ será aquel que, comparado con su misma categoría, ofrece un mejor valor nutricional basado únicamente en estos parámetros mencionados. La vida azul es un programa amplio que además de ‘la Selección Azul’ incluye otros puntos como una App coach salud”, concluye.

La Selección Azul no hace referencia a los productos más saludables, sino a aquellos productos que, dentro de su propia categoría, respetan los compromisos de la empresa (no contener OGM, aceite de palma…), y han obtenido la mejor puntuación nutricional … 1/3 — Alcampo (@alcampo) January 23, 2018

Dicha puntuación se obtiene a partir de un algoritmo que cuantifica la cantidad de grasa saturada, sal, azúcares y proteína del producto en su conjunto; siendo las 3 primeras valoradas como negativas, y la última como positiva. Por consiguiente, el producto “azul”…2/3 — Alcampo (@alcampo) January 23, 2018