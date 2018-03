Será el próximo domingo 11 de marzo cuando el Ayuntamiento de Beniflá llevará a cabo un taller que ha despertado la indignación. Y es que el Gobierno del PSOE de esta localidad valenciana promueve un curso de automaquillaje y un sorteo de productos de belleza.

“Las que deseen participar han de traer su neceser de maquillaje”, apuntan desde el cartel, que se ha hecho viral. Y es que las críticas no se han hecho esperar.

El PP de la localidad se ha apresurado a denunciar en Twitter el taller y han pedido dimisiones. Además, han solicitado a Puig y Mónica Oltra que intervengan “ante este insulto a la igualdad que dicen defender”.

El diputado nacional Óscar Gamazo también ha denunciado el taller. Ha asegurado que se trata “de una burla al Día Internacional de la Mujer y un menosprecio a todas las mujeres”. “La hipocresía de los progresistas de salón es inmensa”, ha añadido, además de pedir que se suspenda la actividad.

El próximo 8 de marzo “no va de neceseres ni pintalabios, va de reivindicar la eliminación de las barreras que siguen encontrando las mujeres a pesar de los avances logrados”.

Las críticas en Twitter no se han hecho esperar. Han sido muchos los que han cargado contra el PSOE de Beniflá. Una localidad de apenas 450 habitantes que, sin duda, se ha situado en el centro del mapa este martes.

El PSOE en Beniflá nos como una barra de labios y la igualdad para reivindicar el 8M es un taller de maquillaje. Pero como ha sido un Alcalde sociolisto, pues no pasa nada. Al taller pueden ir todos/todas aunque a la manifa sólo todas.

#EsMachismoCuando en Beniflà en Valencia para celebrar el 8M han puesto talleres de auto-maquillaje y sorteos de pintura. No se trata de que a las mujeres les guste o no maquillarse, se trata de romper barreras y así no es precisamente como se hace

— María 🥀 (@marialcantud_) March 6, 2018