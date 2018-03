Yo paro el 8 de marzo. Ese día no responderé mails, ni llamadas, ni haré las tareas de casa. Por suerte puedo hacer huelga, se que habrá muchas mujeres que por un motivo u otro no podrán. Porque todavía vivimos en esta sociedad machista hasta la médula. Yo pido reflexión, porque hasta no hace mucho yo misma no me daba cuenta de qué daño hacen ciertas expresiones cotidianas, que están tan instauradas en la sociedad que no las vemos como machismos Fuerza! 💪🏻 . #huelgafeminista #ilustralahuelgafeminista #8m #lasmujeresdellibroparamos #yoparo #nuriadiaz #feminista

