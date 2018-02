Pol lleva dos noches sin poder dormir. El motivo de su desvelo es no saber dónde ha aprendido a hablar español teniendo en cuenta que ha estado escolarizado en Cataluña y ha vivido toda su vida en esta comunidad. Así comienza este vídeo viral grabado y difundido en las redes sociales por un joven actor catalán llamado Pol Gise en el que ironiza sobre la discriminación del castellano en los colegios de Cataluña.

En pleno debate sobre el modelo lingüístico catalán, después de que el Gobierno haya anunciado sus planes de introducir una casilla en la matrícula para que se pueda elegir el español como lengua vehicular, este catalán utiliza la ironía para negar que los catalanes no aprendan castellano en la escuela.

Pol Gise explica que es catalán, que vive en Cataluña y que ha ido al colegio allí, por lo que se declara extrañado de cómo ha podido aprender el español. Tan sorprendido está que le llegó a preguntar a su madre si le apuntó a “clases clandestinas” de este idioma, algo que su madre negó.

“Calla, calla, calla, es que igual es todo mentira y si os lo creéis es porque estáis desinformados“, añade antes de despedirse con un “adéu”, que, aclara, “es adiós en castellano”: “A ver si se van a pensar que les he insultado en catalán”.

Dónde he aprendido a hablar castellano? pic.twitter.com/wfKjb9mL4t — Pol Gise (@PolGiseVine) February 18, 2018

UN ÉXITO VIRAL

El vídeo, que tiene más de 32.000 ‘me gusta’ y ha sido compartido más de 23.000 veces, ha sido retuiteado, entre otros, por Pablo Iglesias, líder de Podemos; Albano Dante Fachin, exsecretario general de Podem; o los actores Toni Albà y Dani Mateo.

Tienes dos opciones: seguir tragando porquería de Antena 3 o ver esto: https://t.co/mPKtkFrejM #PolémicaInmersiónESP — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) February 19, 2018

Abrumado por el éxito, Pol Gise reconoce que está muy “feliz” y que no esperaba “todo este revuelo”. “Me siento muy afortunado de haber estudiado en Catalunya y hablar dos idiomas desde pequeñito, y me hubiese encantado que me enseñaran todos los demás idiomas que se hablan en España”, afirma.

“Espero que el mensaje le haya llegado a alguien que no lo veía de esta manera y le haya hecho darse cuenta de todas las mentiras que se dicen sobre la educación en Catalunya y en los demás sitios que tienen otro idioma. Porque me da mucha pena que haya gente que califique los idiomas según la cantidad de personas que lo hablan”, añade.

Estoy muy feliz de que os haya gustado el vídeo. Obviamente no esperaba todo este revuelo. Yo me siento muy afortunado de haber estudiado en Catalunya y hablar dos idiomas desde pequeñito, y me hubiese encantado que me enseñaran todos los demás idiomas que se hablan en España. + — Pol Gise (@PolGiseVine) February 19, 2018