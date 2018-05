Isabel Montaño, periodista de 12tv, grabó el “os jodéis” de Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación, a los pensionistas. Lo hizo sin darse cuenta y no se percató de lo que tenía entre manos hasta que no vio las respuestas a su vídeo.

Ha sido la frase del fin de semana. “Dan ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles os jodéis”. Esas palabras salieron el pasado sábado de la boca de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro. Fue mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba siendo abucheado por un grupo de pensionistas concentrados frente al Ayuntamiento de Alicante.

La ‘pillada’ fue grabada por casualidad por Isabel Montaño, periodista de 12tv, canal de la provincia de Alicante. Esta joven redactora cubría el acto del presidente del Gobierno, que se desplazó a esta ciudad para arropar a Luis Barcala (PP), nuevo alcalde tras la abstención de la exconcejal de Podemos Nerea Belmonte.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala recibe en el Ayuntamiento a su compañero de partido y presidente del gobierno, Mariano Rajoy @12tv_es pic.twitter.com/c9qcvuRr9v — Isabel Montaño (@Isabelmont7) May 5, 2018

Isabel Montaño ha explicado en su cuenta de Twitter cómo se desarrollaron los hechos. Según explica, grabó la recepción del alcalde de Alicante a Rajoy y subió rápidamente el vídeo a Twitter sin percatarse de que, al final de esas imágenes, había ‘cazado’ a Carmen Martínez Castro pronunciando esa desafortunada frase dirigida a los pensionistas.

Su sorpresa llegó después, cuando vio las multitud de respuestas que estaba recibiendo su tuit. “No me quiero atribuir méritos ni titulares que no me corresponden. Soy honesta”, afirma.

“EL VÍDEO SE QUEDA AHÍ”

También cuenta que ha habido mucha gente que le ha aconsejado que borre el vídeo, pero que no lo va a hacer. “Me afecta que alguien pueda quedarse sin empleo, pero también pienso que si trabajas para el Estado y desempeñas un puesto de tanta responsabilidad, y más en comunicación, debes tener educación, respeto y mantener un protocolo. El vídeo se queda ahí, yo estaba trabajando y mi único deber es informar“, apunta.

Asimismo, cita una frase de Orwell para defender la publicación de esas imágenes: “Una noticia es aquello que alguien no quiere que se publique. El resto son relaciones públicas”. Y añade: “Espero seguir haciendo periodismo por muchos años”.

Por último, Isabel Montaño da un tirón de orejas a La Sexta por haber difundido el vídeo en un primer momento sin citar la autoría, aunque reconoce que después la cadena se ha puesto en contacto con ella para pedirle disculpas y rectificar.

He leído mucho, ahora hablo yo. pic.twitter.com/negVqmGNX9 — Isabel Montaño (@Isabelmont7) May 6, 2018