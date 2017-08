Todo comenzaba hace un par de días, cuando Miguel publicaba en Twitter un mensaje con el que pretendía buscar a una mujer para ser padre bajo la técnica de la maternidad subrogada. Ya entonces, IU contestaba en la misma red social asegurando que sentía “asco infinito” por las palabras y el modo en el que Vilas quería descubrir la paternidad.

Tras el mensaje del partido político, Miguel enviaba un comunicado y contestaba, comenzando por llamar “amigos” a los miembros de la formación. Después de quejarse de la “demagogia fácil” que supuestamente incluía el tuit de IU, aseguraba que en el partido habían aprovechado que “el Pisuerga pasa por Valladolid” para saltar a la palestra.

En contestación para mis "amigos de Izquierda Unida" @iunida pic.twitter.com/Okrh5Rt0Dc — Miguel Vilas (@MiguelGH_17) August 2, 2017

Miguel no duda en su texto en hablar de Venezuela y la opinión que IU ha vertido sobre la situación en el país y el régimen de Nicolás Maduro, en acusar a la formación de machista o en recordarles que hay otros muchos famosos que han recurrido a la maternidad subrogada para cumplir su sueño de ser padres, como Cristiano Ronaldo, Miguel Bosé, Ricky Martin o Javier Cámara. “Haced vuestro trabajo de una vez, que yo seguiré con el mío”, termina Miguel antes de despedirse con un “¡Ale! A disfrutar del verano. ¡Besitos!”.

Pese a que Miguel no es un personaje muy conocido para la gran mayoría de público, -salvo que se sea espectador de ‘GH17’-, IU ha decidido entrar al trapo y enviar un nuevo comunicado en el que rebate los argumentos de Vilas a golpe de insulto velado.

Entre otras cosas, el partido se “sorprende” de que “sepa usted que el Pisuerga pasa por Valladolid”, le recomienda que “debería ver menos televisión y leer algo más de historia y geopolítica”, le recrimina que “si no nos ve en la calle defendiendo a las mujeres es porque usted no está allí haciéndolo” o aseguran tener la misma opinión para él y para todo el que recurra a la maternidad subrogada, sea o no famoso.

Además, reiteran el “asco infinito” hacia todos ellos y atacan a Miguel Vilas asegurando que la diferencia entre él y los famosos que nombra es que “ellos son algo más inteligentes y no han puesto un anuncio de compra/venta al más puro estilo de un bazar”.

Para terminar, desde IU le aseguran que “seguiremos con nuestro trabajo (…) y usted siga con el suyo… sea el que sea”.