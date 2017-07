El excoordinador federal de IU, actual diputado en Asturias, ha sido en los últimos tiempos muy crítico con su partido y su actual líder, Alberto Garzón, por su acercamiento a Podemos, una estrategia con la que nunca ha estado de acuerdo. Este jueves, la revista ‘Jot Down’ publicaba una entrevista con él cuyo titular es: “Si Izquierda Unida no quiere sobrevivir yo no me voy a suicidar con Izquierda Unida”.

Tras tuitear Llamazares esa entrevista, la cuenta oficial de Twitter de IU le lanzó un ‘dardo’: “Gaspar, avísanos cuando salgas a defender a nuestra organización. Que lo de criticarla en público ya lo tenemos muy visto”.

El político no se quedó callado y respondió recordando un episodio de tensión anterior en el que le enviaron “a pastar”. “Para vosotros estoy pastando, como me ordenasteis”, contestó.

“Pastar no es malo, Gaspar. Es parte de la vida. Lo malo es hacer como Atila, que no dejaba crecer la hierba ni nada que le hiciera sombra”, replicó de nuevo Izquierda Unida, provocando una nueva respuesta de Llamazares, con lección de Historia incluida: “Por hacer gracia asumís la historiografía distorsionada del imperio romano sobre sus adversarios los Hunos. Espero que no pase con la de IU”.

Por último, Izquierda Unida cerró la bronca: “Venga Gaspar, que el otro día le hiciste RT a Garzón, sabes hacerlo, sabes defender a IU y a su coordinador”.

Esta enfrentamiento público no gustó nada a muchos tuiteros, seguidores de ambas cuentas, que reprocharon al partido y al político que discutan sus diferencias a la vista de todos y de esta forma.

