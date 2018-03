Jordi Sànchez pide salir de la cárcel para ser investido el 12 de marzo

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le deje en libertad para poder ser investido como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Lo ha hecho a través de un escrito al juez en el que pide que se le ponga en libertad provisional o se le dé permiso para ir presencialmente al pleno, que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado esta misma mañana para el próximo lunes 12 de marzo a las 10:00 horas.

Convocat el debat del programa i votació d'investidura del diputat Jordi Sánchez i Picanyol, candidat proposat a la presidència de la Generalitat, per dilluns 12 de març a les 10.00h. #Parlament pic.twitter.com/cSBsxFS6ZW — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) March 6, 2018

El president del #Parlament, @rogertorrent, convoca per dilluns vinent a les 10 del matí el debat d’investidura de Jordi Sànchez (@jordialapreso) com a candidat a ser investit president de la Generalitat — Parlament Catalunya (@parlamentcat) March 6, 2018

Jordi Sànchez argumenta que si no se le permite acudir se estarán vulnerando sus derechos políticos y no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente.

En este sentido, detalla que su permanencia en la cárcel “estaría lesionando gravemente el derecho de Cataluña a su autonomía” y que “tal eventualidad supondría una grave alteración, sin precedentes desde luego en el régimen constitucional vigente, de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos catalanes en las elecciones, que asistirían al hecho insólito de que el candidato que cuenta previsiblemente con el apoyo mayoritario de la cámara no puede ser investido como presidente pese a ser una persona que, según reiterada jurisprudencia constitucional, se encuentra en territorio español y merece ser a todos los efectos considerada como inocente”.

“Yendo más allá, que por su privación cautelar de libertad se impidiera al Sr. Sànchez acceder a la investidura supondría un grave daño para la credibilidad, nacional e internacional, de un ordenamiento constitucional que dice estar basado en valores como la democracia, la libertad y el pluralismo político“, indica el escrito

Esta petición del exlíder de la ANC se produce un día después de que Torrent le designara como candidato a la investidura tras abrir una nueva ronda de contactos con todos los partidos políticos una vez que Carles Puigdemont anunciara su renuncia el pasado viernes.

Fruit de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris, acabo de signar la resolució proposant el diputat Jordi Sànchez i Picanyol (@jordialapreso) com a candidat pel debat d’investidura de la presidència de la Generalitat. #Parlament — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) March 5, 2018

POR AHORA, SIN APOYOS

Por ahora, Jordi Sànchez no tiene los apoyos necesarios para ser investido, ya que la CUP anunció que no votará a favor de su candidatura y JxCat y ERC no suman los escaños necesarios.

Se trata del segundo pleno de investidura que convoca Roger Torrent esta legislatura: el primero fue con Puigdemont como candidato, pero finalmente renunció y señaló a Sànchez.