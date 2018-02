Un joven catalán de 19 años (que prefiere ocultar su identidad y la localidad en la que reside) ha decidido tatuarse el rostro de Carles Puigdemont en el trasero, concretamente en su nalga derecha. Tal y como puede verse en un vídeo que publica ‘El Periódico’, el chico asegura que no es independentista y que fue “una broma entre colegas”

“Yo no soy independista, para nada. Soy apolítico. Se trata de una broma entre colegas. Lo hago porque me llama la atención su figura”, cuenta el joven del tatuaje. “Puigdemont es lo que en mi barrio llamamos un ‘Jujas’, un tío que te hace la vaina, y eso me hace gracia. Yo creo que le ha tomado el pelo a todo el mundo, desmarcándose del plan. Y eso para mí le convierte en un héroe. O al menos en un referente”, añade.

Coreh López, el encargado de realizar el tatuaje de Puigdemont, que ha publicado, ya acabado, en su cuenta de Instagram, se mostró muy sorprendido al recibir el encargo. “Cuando me comentan la posibilidad de hacer este tatuaje de Puigdemont en el culo lo primero que pensé fue que era una locura, que no se iba a hacer. Pero la sorpresa ha sido que al final sí que se lo ha hecho”, explica.

“Para nada mi tatuaje es una muestra de falta de respeto”, aclara el joven con el tatuaje de Puigdemont en el culo. “Estoy convencido de que si Puigdemont acaba enterándose de que me he tatuado su cara se lo tomará bien. Yo le animo a que tenga fuerzas, que haga lo que tenga que hacer y que vaya siempe ‘p’alante’ con todo”, comenta.