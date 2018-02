Oriol Junqueras descarta ya a Puigdemont si éste pretende gobernar desde Bruselas. El exvicepresidente asegura, en una carta a ‘El Programa de AR’, que es “obvio que el Estado jamás permitirá que sea efectiva” esa fórmula de presidente a distancia. Por eso, Junqueras apunta ya a Marta Rovira como posible candidata.

“Es un gigante, una persona en la que todos confiamos”, dice Junqueras de su mano derecha en ERC.

El líder de la izquierda independentista ha instado también a Inés Arrimadas a que intente una investidura, aunque considera que será muy difícil. Pero no por los números, dice, sino por su “discurso tan poco conciliador”.

Aunque apunta a Marta Rovira, él mismo no se descarta como candidato a la presidencia de la Generalitat. Y es que, como recuerda, no ha perdido sus derechos como diputado. Sin embargo, cree que no le corresponde postularse y no rechaza renunciar a su escaño si se da el caso: “Siempre he estado dispuesto a todas las renuncias en beneficio del proyecto colectivo”.

Tras la visita que le hizo Roger Torrent, Junqueras también critica que Rajoy no haya querido reunirse con el presidente del Parlamento catalán. Sobre todo, después de que éste se lo haya pedido por carta. Así, el exvicepresidente lamenta que no haya diálogo entre el Gobierno español y el independentismo. Según él, porque Moncloa “lo rehuye”.

Sin noticias de Puigdemont

Mientras tanto, Puigdemont continúa en Bélgica, ajeno a Junqueras salvo para enviarle mensajes en Twitter. Y es que el cuñado del exvicepresidente dejaba claro que el líder de Junts per Catalunya no se ha dignado a llamar a la mujer del que fuera su número dos.

Ni una llamada ni un mensaje a Neus Bramona, quien sí ha recibido la atención de miembros de otros partidos.