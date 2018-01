Junqueras y sus ¿indirectas? desde la cárcel: "No quiero faltar a la ley"

Como ya ha hecho en otras ocasiones, Junqueras ha hecho llegar una carta desde la cárcel de Estremera. Preso desde hace dos meses, el exvicepresidente catalán apela al estoicismo. Además, recoge un texto de Pessoa que bien podría aplicarse y estaría cargado de indirectas.

Junqueras arranca su carta asegurando que la cárcel invita a “cultivar una actitud estoica”. Recordando la escuela filosófica de la Roma imperial, el líder de ERC apela a “mantenerse firme frente al azar del destino y de la fidelidad a la propia conciencia individual ante un poder político cada vez más despótico”.

Tras recordar a Séneca y Nerón, dice que le ha venido a la memoria un texto de Pessoa. Un escrito que comparte en su carta y que bien podría estar cargada de indirectas. Junqueras no duda en recordar a los gladiadores. Como si de él mismo hablara, asegura que “condenado por su destino de esclavo a ponerse sobre la arena, saludo, sin que recele el César que haya este circo rodeado de estrellas”.

“Saludo porque no quiero faltar a la ley”, dice en otro momento en este texto de Pessoa. Una frase que bien podría aplicarse a él mismo. Y es que Junqueras parece dispuesto a abrazar la legalidad si con eso puede salir de prisión.

“Me clavo en el pecho la espada, que ya no me servirá para combatir. Si el vencido es quien muere y el vencedor quien mata, con ello, confesándome vencido, me instituyo vencedor”, termina.

En el último párrafo de su carta, Junqueras deja al lector que haga su propia lectura e interprete el texto como “mejor le parezca oportuno”.

La carta, publicada en ‘El Matí Digital’, llega el mismo día en que Junqueras tiene previsto pedir su libertad al juez. En caso de ser denegada, tiene pensado solicitar un cambio de cárcel. Y es que Junqueras quiere estar más cerca del Parlamento catalán, a fin de poder ejercer como diputado.