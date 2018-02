Escueto, claro y directo. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha recordado los días que llevan en la cárcel tanto él como el exconseler Joaquin Forn y los líderes de las entidades independentistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, tras salir a la luz los mensajes que Carles Puigdemont envió a Toni Comin dando por finiquitada su carrera política.

“90 noches en Estremera. 107 en Soto”, escribió Junqueras. Su tuit es una forma de recordarle a Puigdemont que él sí está pagando por el proceso independentista y no el expresident, que disfruta de su libertad en Bruselas.

90 nits a Estremera.

107 a Soto. — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) January 31, 2018

NUEVO REPROCHE

No es la primera vez que el que fuera vicepresidente de la Generalitat lanza reproches velados a su excompañero de Gobierno. Poco antes de las elecciones catalanas del 21D, Junqueras ya advirtió que si estaba en la cárcel era por ser “consecuente”. “Yo no me escondo”, afirmó.

El mensaje de Junqueras se produce en momentos de profunda división entre ERC y Junts per Catalunya. Una división que se agrandado tras la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), de aplazar el pleno de investidura de Puigdemont para sorpresa y posterior enfado del partido del expresident.