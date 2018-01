El exconsejero de Interior y actual diputado de Junts per Catalunya, Joaquim Forn, ha decidido renunciar a su escaño en el Parlament. Forn, que permanece encarcelado en la prisión de Estremera desde el pasado 2 de noviembre, vincula su dimisión a su estrategia de defensa y a poder obtener la libertad condicional.

Forn, cesado como conseller de Interior en aplicación del artículo 155 de la Constitución, meditó abstenerse de participar en las elecciones del pasado 21 de diciembre, aunque finalmente decidió sumarse a la lista de Junts per Catalunya en el número 7 por Barcelona.

En su carta manuscrita de renuncia, remitida al presidente del Parlament, al grupo parlamentario de JxCat y al PDeCAT, afirma que los “compromisos” que adquirió en su última declaración ante el Tribunal Supremo (TS), cuando se desmarcó de la vía unilateral, podrían “en algún momento” entrar en “contradicción con determinadas líneas de actuación” de su grupo.

El exconseller, que busca así facilitar su salida de prisión evitando la reincidencia, señala, al inicio de la carta, que su renuncia llega tras “un período de reflexión” que ha “compartido” con miembros del PDECat y de JxCat. “Mi situación personal hace inviable mi participación en los debates y en las tomas de decisión del grupo parlamentario“, afirma, “así como en la actividad diaria”.

La carta finaliza con la afirmación de que considera “suficientes” los motivos expuestos y agradece “la confianza depositada” en él, además de desear “muchos aciertos” a los diputados y diputadas en el inicio de la nueva legislatura.

Precisamente la Fiscalía ha manifestado este martes su oposición a la libertad del exconsejero en respuesta a los escritos presentado el pasado viernes, en los que se desmarcó de la vía unilateral. Según el ministerio público, persiste el riesgo de reiteración delictiva.

En su lugar, entrará en el Parlament Antoni Morral Berenguer, número 18 de la lista por Barcelona y exalcalde de Cerdanyola con Iniciativa.

profunda admiració pel conseller @quimforn i respecte per la decisió presa. Serà sempre el nostre conseller d'Interior i brillant la seva gestió en els atemptats. No oblidarem com ens va informar a #Ripoll des del primer moment. Gràcies! pic.twitter.com/8xuL12wXsi

— Jordi Munell (@jordimunell) January 23, 2018