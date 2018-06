El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha felicitado en redes sociales al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su llegada al poder y por la mayoritaria presencia de mujeres en su Consejo de Ministros.

“Un día esto no se llevará a los titulares, hasta entonces, celebramos cada paso positivo hacia adelante. Felicidades, presidente Sánchez”, dice en la red social Twitter.

El mensaje, publicado en inglés y francés, lleva adjunto el enlace a un artículo del medio de comunicación canadiense CBC en cuyo titular se destaca que “un histórico gabinete español dominado por mujeres toma posesión” junto a una foto de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, prometiendo su cargo ante el Rey.

Se trata del segundo tuit que Trudeau dirige a Sánchez Castejón, pues el comentario en torno a la presencia femenina en el Consejo de Ministros sigue a otro en el que felicita al presidente del Gobierno por su toma de posesión y le emplaza a trabajar juntos para “reforzar las relaciones” entre España y Canadá “en beneficio” de sus respectivos habitantes. “Nuestros países son socios y amigos cercanos”, afirma.

One day this won’t make headlines… until then we celebrate each positive step forward. Congratulations PM @sanchezcastejon. https://t.co/LInWWxNBLe

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 7, 2018