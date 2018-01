La autopsia lo confirma: Diana Quer murió estrangulada

La autopsia ha hablado. José Enrique Abuín, alias El Chicle, no atropelló de manera fortuita a Diana Quer, tal y como sostenía el autor confeso de la muerte, sino que la estranguló.

Diana Quer murió estrangulada. Así lo ha desvelado el informe preliminar de la autopsia, según informa ‘La Voz de Galicia’. Este dato desmiente así la primera versión del autor confeso, José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, de que había atropellado a la joven.

Lo que no ha trascendido todavía es si ese estrangulamiento se realizó con las manos o con la brida que apareció en el mismo pozo en el que se halló el cuerpo de la joven madrileña, desaparecida desde agosto de 2016 y cuyo cadáver fue encontrado el pasado 31 de diciembre.

NO SE PUEDE DETERMINAR SI HUBO AGRESIÓN SEXUAL

Las conclusiones no pueden determinar si hubo o no agresión sexual e insisten en que se necesitan más pruebas para confirmar este punto, puesto que exteriormente no hay indicios. El abogado de El Chicle, José Ramón Sierra, lleva desde el principio asegurando que dejará su defensa si se confirma que hubo agresión sexual.

Este informe preliminar de la autopsia es obra del doctor Fernando Serrulla en la Unidad de Antropología Forense de Verín (Orense). Serrulla es conocido por varios casos, entre ellos la exhumación de los soldados enterrados en las Malvinas o el atentado del 11-M, en 2004.

EL CHICLE, TRASLADADO DE PRISIÓN

El presunto asesino de Diana Quer fue trasladado este miércoles al centro penitenciario de A Lama (Pontevedra) desde el penal de Teixeiro para garantizar su propia seguridad.

Instituciones Penitenciarias decretó el traslado del recluso después de que la junta de tratamiento del centro de Teixeiro acordase, en una reunión extraordinaria, solicitarlo por hallarse en el mismo penal otros presos relacionados con delitos anteriores del Chicle de narcotráfico y que podrían tomar represalias contra su persona.

Además también se temía que otros internos pudiesen tratar de atentar contra su integridad a causa de la popularidad alcanzada por el caso Diana Quer, lo que provoca que se hayan habilitado medidas de seguridad adicionales.

EL FUNERAL DE DIANA QUER, ESTE JUEVES

Por otra parte,los restos mortales de Diana Quer han llegado esta madrugada a Madrid, donde sus familiares y allegados le darán este jueves sepultura.

La familia ha pedido respeto a su deseo de que el sepelio pueda ser celebrado en la más estricta intimidad. Los padres de la joven, Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, y la hermana, Valeria, agradecen en un comunicado todas las muestras de apoyo y de cariño recibidas a lo largo de todo este tiempo y esperan que se comprenda su solicitud y que sea tenida en cuenta.